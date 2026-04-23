ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 00:39
23.04.2026 00:13

«Το Epaminondas έχει καταληφθεί από τις ιρανικές δυνάμεις» – H ανακοίνωση της εταιρείας

«Το Epaminondas έχει καταληφθεί από τις ιρανικές δυνάμεις», αναφέρει η ιδιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου, Technomar Shipping Inc., σε νέα ανακοίνωσή της, αναφορικά με το ελληνικών συμφερόντων πλοίο που δέχθηκε επίθεση την Τετάρτη ενώ έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν.

Παράλληλα, η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι «Όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιστατικά ρύπανσης».

Στην ίδια τοποθέτηση, η Technomar προσθέτει ότι διατηρεί στενή επικοινωνία με τις αρμόδιες aρχές της περιοχής. «Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια και η ευημερία του πληρώματός μας, καθώς συνεργαζόμαστε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς», υπογραμμίζοντας τη συνεχή συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τη βασική της μέριμνα για το προσωπικό του πλοίου.

H ανακοίνωση της Technomar Shipping Inc.

«Η Technomar Shipping Inc. («Technomar») επιβεβαιώνει ότι το υπό διαχείρισή της πλοίο, Epaminondas (IMO: 9153862), ενεπλάκη σε περιστατικό ασφαλείας. Το πλοίο διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ όταν προσεγγίστηκε και δέχθηκε πυρά από επανδρωμένο ταχύπλοο σκάφος, περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών του Ομάν, γύρω στις 06:50 τοπική ώρα στις 22 Απριλίου 2026.

Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιστατικά ρύπανσης.

Το Epaminondas έχει έκτοτε καταληφθεί από ιρανικές δυνάμεις.

Η Technomar Shipping Inc. παραμένει σε στενή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές στην περιοχή.

Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια και η ευημερία του πληρώματος, ενώ συνεργαζόμαστε με όλους τους αρμόδιους φορείς για να διασφαλίσουμε τη συνεχιζόμενη προστασία τους και την άμεση επίλυση της κατάστασης.

Το Epaminondas (IMO: 9153862) είναι πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 94.769 dwt, κατασκευής 1998, με σημαία Λιβερίας.

Θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες όταν προκύψουν σημαντικές εξελίξεις».

