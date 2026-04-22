ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 22:59
22.04.2026 21:38

H έρευνα στη Νότια Κορέα για τη σύγκρουση δύο αεροσκαφών στον αέρα απεφάνθη: Οι πιλότοι έβγαζαν σέλφι και βίντεο

22.04.2026 21:38
Οι αρχές της Νότιας Κορέας διαπίστωσαν ότι δύο μαχητικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα το 2021 επειδή οι πιλότοι τραβούσαν φωτογραφίες και βίντεο.

Το ατύχημα έλαβε χώρα ενώ τα αεροσκάφη βρίσκονταν σε πτητική αποστολή στην κεντρική πόλη Νταεγκού, σύμφωνα με το Συμβούλιο Ελέγχου και Επιθεώρησης της Σεούλ.

Οι πιλότοι επέζησαν χωρίς τραυματισμούς, αλλά η σύγκρουση προκάλεσε ζημιές στα αεροπλάνα, κοστίζοντας στον στρατό 880 εκατομμύρια γουόν (596.000 δολάρια) σε επισκευές.

Ένας από τους πιλότους, ο οποίος έκτοτε έχει αποχωρήσει από τον στρατό, υποχρεώθηκε να πληρώσει πρόστιμο 88 εκατομμυρίων γουόν.

Το ατύχημα έλαβε χώρα επειδή ο πιλότος ήθελε να τραβήξει φωτογραφίες για να τιμήσει την τελευταία του πτήση με τη στρατιωτική του μονάδα.

Η λήψη φωτογραφιών σημαντικών πτήσεων ήταν «μια διαδεδομένη πρακτική μεταξύ των πιλότων εκείνη την εποχή», ανέφερε το συμβούλιο ελέγχου σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Ο πιλότος είχε δηλώσει την πρόθεσή του να το κάνει σε ενημέρωση πριν από την πτήση, σύμφωνα με την έκθεση.

Πετούσε το αεροσκάφος και ακολουθούσε τον επικεφαλής κατά τη διάρκεια της αποστολής. Ενώ πετούσαν πίσω στη βάση τους, άρχισε να βγάζει φωτογραφίες χρησιμοποιώντας το προσωπικό του κινητό τηλέφωνο.

Όταν ο πιλότος του αεροσκάφους που ηγούνταν το παρατήρησε αυτό, ζήτησε από έναν άλλο πιλότο στο αεροπλάνο του να βιντεοσκοπήσει το αεροσκάφος.

Ο πιλότος του αεροσκάφους που ηγούνταν ανέβασε απότομα το τζετ του ψηλότερα ώστε να καταγραφεί καλύτερα στην κάμερα. Αυτός ο ελιγμός έφερε τα δύο αεροσκάφη πολύ κοντά το ένα στο άλλο.

Για να αποφευχθεί η σύγκρουση, το αεροσκάφος που ηγούνταν προσπάθησε να κατέβει γρήγορα. Αλλά τα δύο αεροσκάφη F-15K τελικά συγκρούστηκαν, προκαλώντας ζημιά στην αριστερή πτέρυγα του πρώτου αεροσκάφους και στον σταθεροποιητή ουράς.

Η πολεμική αεροπορία της Νότιας Κορέας έθεσε σε διαθεσιμότητα τον πιλότο του επικεφαλής αεροσκάφους, ο οποίος έκτοτε έχει εγκαταλείψει τον στρατό για να εργαστεί σε μια εμπορική αεροπορική εταιρεία.

Ο πιλότος του αεροσκάφους παραδέχτηκε ότι ο ξαφνικός ελιγμός του οδήγησε στη σύγκρουση, αλλά υποστήριξε ότι ο πιλότος του πρώτου αεροσκάφους είχε «σιωπηρά συναινέσει» στον ελιγμό, καθώς γνώριζε ότι γινόταν βιντεοσκόπηση.

Το συμβούλιο ελέγχου τελικά αποφάσισε ότι ο πιλότος του αεροσκάφους που ακολουθούσε θα έπρεπε να πληρώσει μόνο το ένα δέκατο του ποσού που ζητούσε η αεροπορία.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 22:53
panagiotopoulos_0410_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα «μαζεύει» ο Παναγιωτόπουλος και ξεκαθαρίζει: Ανήκω στον ΣΥΡΙΖΑ

venizelos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φόρουμ Δελφών – Βενιζέλος: Πρέπει να επιδιώκουμε σταθερότητα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις

floridis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φόρουμ Δελφών – Φλωρίδης: Έρχεται ρύθμιση για ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων βουλευτών μετά την άρση ασυλίας

