Οι ΗΠΑ μιλούν για «τεράστια επιτυχία» στο Ορμούζ, αλλά το μπλόκο είναι… τρύπιο – Ξέφυγαν 34 τάνκερ με ιρανικό πετρέλαιο

Τουλάχιστον 34 δεξαμενόπλοια με συνδέσεις με το Ιράν έχουν παρακάμψει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό από την έναρξή του, παρά τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ περί «τεράστιας επιτυχίας».

Oι ΗΠΑ επέβαλαν από τις 13 Απριλίου αποκλεισμό σε όλα τα πλοία που εισέρχονται ή εξέρχονται από τα ιρανικά χωρικά ύδατα, ενώ στις 16 Απριλίου το μέτρο επεκτάθηκε και σε ιρανικά πλοία στην ανοιχτή θάλασσα ή σε σκάφη που μεταφέρουν αγαθά χρήσιμα για το Ιράν, σύμφωνα με ειδοποιήσεις του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν μέχρι στιγμής κατασχέσει ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον Κόλπο του Ομάν και επιβιβαστεί σε ένα δεξαμενόπλοιο που έχει υποστεί κυρώσεις στον Ινδο-Ειρηνικό. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ είχε δώσει εντολή σε 28 πλοία να επιστρέψουν σε ιρανικά λιμάνια από την έναρξη του αποκλεισμού.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης φορτίων Vortexa που επικαλούνται οι Financial Times:

19 δεξαμενόπλοια με δεσμούς με το Ιράν εξήλθαν από τον Περσικό Κόλπο παρακάμπτοντας τον αποκλεισμό

εξήλθαν από τον Περσικό Κόλπο παρακάμπτοντας τον αποκλεισμό 15 πλοία εισήλθαν με προορισμό το Ιράν από την Αραβική Θάλασσα

6 από όσα έφυγαν μετέφεραν επιβεβαιωμένα ιρανικό αργό πετρέλαιο. Το φορτίο αυτό υπολογίζεται σε 10,7 εκατ. βαρέλια, αξίας περίπου 910 εκατ. δολαρίων, με βάση έκπτωση 10 δολαρίων ανά βαρέλι σε σχέση με το Brent.

Σούπερ τάνκερ Dorena με κλειστό πομπό

Ανάμεσα στα πλοία που πέρασαν ήταν και το ιρανικής σημαίας υπερδεξαμενόπλοιο Dorena, το οποίο κινήθηκε με απενεργοποιημένο τον πομπό εντοπισμού του (σσ. τη συσκευή που σηματοδοτεί την τοποθεσία και την ταυτότητά του).

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν το Dorena που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Μαλαισίας να πραγματοποιεί μεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο, πρακτική που χρησιμοποιείται συχνά για να αποκρύπτεται η προέλευση του πετρελαίου.

Αρκετά δεξαμενόπλοια που τελούν υπό αμερικανικές κυρώσεις έχουν στο μεταξύ εισέλθει στον Περσικό Κόλπο μέσω του Κόλπου του Ομάν, μεταξύ αυτών τα Murlikishan και Alicia, τα οποία είχαν ενταχθεί στις λίστες κυρώσεων των ΗΠΑ από πέρυσι.

Διαβάστε επίσης:

