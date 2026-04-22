ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 21:17
Οι ΗΠΑ μιλούν για «τεράστια επιτυχία» στο Ορμούζ, αλλά το μπλόκο είναι… τρύπιο – Ξέφυγαν 34 τάνκερ με ιρανικό πετρέλαιο

stena toy hormuz

Τουλάχιστον 34 δεξαμενόπλοια με συνδέσεις με το Ιράν έχουν παρακάμψει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό από την έναρξή του, παρά τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ περί «τεράστιας επιτυχίας».

ΗΠΑ επέβαλαν από τις 13 Απριλίου αποκλεισμό σε όλα τα πλοία που εισέρχονται ή εξέρχονται από τα ιρανικά χωρικά ύδατα, ενώ στις 16 Απριλίου το μέτρο επεκτάθηκε και σε ιρανικά πλοία στην ανοιχτή θάλασσα ή σε σκάφη που μεταφέρουν αγαθά χρήσιμα για το Ιράν, σύμφωνα με ειδοποιήσεις του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν μέχρι στιγμής κατασχέσει ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον Κόλπο του Ομάν και επιβιβαστεί σε ένα δεξαμενόπλοιο που έχει υποστεί κυρώσεις στον Ινδο-Ειρηνικό. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ είχε δώσει εντολή σε 28 πλοία να επιστρέψουν σε ιρανικά λιμάνια από την έναρξη του αποκλεισμού.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης φορτίων Vortexa που επικαλούνται οι Financial Times:

  • 19 δεξαμενόπλοια με δεσμούς με το Ιράν εξήλθαν από τον Περσικό Κόλπο παρακάμπτοντας τον αποκλεισμό
  • 15 πλοία εισήλθαν με προορισμό το Ιράν από την Αραβική Θάλασσα
  • 6 από όσα έφυγαν μετέφεραν επιβεβαιωμένα ιρανικό αργό πετρέλαιο. Το φορτίο αυτό υπολογίζεται σε 10,7 εκατ. βαρέλια, αξίας περίπου 910 εκατ. δολαρίων, με βάση έκπτωση 10 δολαρίων ανά βαρέλι σε σχέση με το Brent.
  • Σούπερ τάνκερ Dorena με κλειστό πομπό
  • Ανάμεσα στα πλοία που πέρασαν ήταν και το ιρανικής σημαίας υπερδεξαμενόπλοιο Dorena, το οποίο κινήθηκε με απενεργοποιημένο τον πομπό εντοπισμού του (σσ. τη συσκευή που σηματοδοτεί την τοποθεσία και την ταυτότητά του).

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν το Dorena που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Μαλαισίας να πραγματοποιεί μεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο, πρακτική που χρησιμοποιείται συχνά για να αποκρύπτεται η προέλευση του πετρελαίου.

Αρκετά δεξαμενόπλοια που τελούν υπό αμερικανικές κυρώσεις έχουν στο μεταξύ εισέλθει στον Περσικό Κόλπο μέσω του Κόλπου του Ομάν, μεταξύ αυτών τα Murlikishan και Alicia, τα οποία είχαν ενταχθεί στις λίστες κυρώσεων των ΗΠΑ από πέρυσι.

To Ιράν έχει περισσότερες στρατιωτικές δυνατότητες από όσο παραδέχεται δημόσια η κυβέρνηση Τραμπ

Ιράν: Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ παραβιάζει την εκεχειρία και εμποδίζει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Μαϊμούδες στο Γιβραλτάρ στρέφονται στο… χώμα για να ανακουφιστούν από στομαχικά προβλήματα από τα σνακς των τουριστών

google_news_icon

Stefanos-Linaios
«Απέδειξε ότι ακόμα και μέσα από μικρούς ρόλους μπορείς να φανείς μεγάλος ηθοποιός» – Το αντίο της Φίνος Φιλμ στον Στέφανο Ληναίο

tsimitselis-adelfos
Ο αδελφός του Γιάννη Τσιμιτσέλη εμφανίστηκε στην εκπομπή του – «Έξω από τις κάμερες είναι ταπεινός», είπε για τον ηθοποιό (Video)

stena toy hormuz
rihana W
Η Ριάνα ποζάρει με την κόρη της, Rocki Irish που φορά πάνα του Dior

motzaba xamenei- 765- new
CNN: Πώς η απουσία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ βοηθά το καθεστώς του Ιράν να επιβιώνει

benitez
Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

dimitris_markopoulos_new
Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

pliromi-kinito-karta
Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

voridis – siakantaris- arvanitis – sxoinas – new
Τα… δικαστικά της ΝΔ και ο Βορίδης, ένα γκάλοπ ό,τι να ναι, οι εκτός τόπου ιδέες Σιακαντάρη, ο Αρβανίτης και ο Καβάφης, η έγνοια του Σχοινά

MITSOTAKIS_MAXIMOU_2204
Πακέτο 8 νέων μέτρων ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός - Καλύπτει οικογένειες, αγρότες, συνταξιούχους, οφειλέτες και ενοικιαστές

Stefanos-Linaios
tsimitselis-adelfos
stena toy hormuz
