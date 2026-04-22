Οι ΗΠΑ μιλούν για «τεράστια επιτυχία» στο Ορμούζ, αλλά το μπλόκο είναι… τρύπιο – Ξέφυγαν 34 τάνκερ με ιρανικό πετρέλαιο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τουλάχιστον 34 δεξαμενόπλοια με συνδέσεις με το Ιράν έχουν παρακάμψει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό από την έναρξή του, παρά τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ περί «τεράστιας επιτυχίας».
Oι ΗΠΑ επέβαλαν από τις 13 Απριλίου αποκλεισμό σε όλα τα πλοία που εισέρχονται ή εξέρχονται από τα ιρανικά χωρικά ύδατα, ενώ στις 16 Απριλίου το μέτρο επεκτάθηκε και σε ιρανικά πλοία στην ανοιχτή θάλασσα ή σε σκάφη που μεταφέρουν αγαθά χρήσιμα για το Ιράν, σύμφωνα με ειδοποιήσεις του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.
Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν μέχρι στιγμής κατασχέσει ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον Κόλπο του Ομάν και επιβιβαστεί σε ένα δεξαμενόπλοιο που έχει υποστεί κυρώσεις στον Ινδο-Ειρηνικό. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ είχε δώσει εντολή σε 28 πλοία να επιστρέψουν σε ιρανικά λιμάνια από την έναρξη του αποκλεισμού.
Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης φορτίων Vortexa που επικαλούνται οι Financial Times:
Δορυφορικές εικόνες δείχνουν το Dorena που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Μαλαισίας να πραγματοποιεί μεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο, πρακτική που χρησιμοποιείται συχνά για να αποκρύπτεται η προέλευση του πετρελαίου.
Αρκετά δεξαμενόπλοια που τελούν υπό αμερικανικές κυρώσεις έχουν στο μεταξύ εισέλθει στον Περσικό Κόλπο μέσω του Κόλπου του Ομάν, μεταξύ αυτών τα Murlikishan και Alicia, τα οποία είχαν ενταχθεί στις λίστες κυρώσεων των ΗΠΑ από πέρυσι.
Διαβάστε επίσης:
To Ιράν έχει περισσότερες στρατιωτικές δυνατότητες από όσο παραδέχεται δημόσια η κυβέρνηση Τραμπ
Ιράν: Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ παραβιάζει την εκεχειρία και εμποδίζει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Μαϊμούδες στο Γιβραλτάρ στρέφονται στο… χώμα για να ανακουφιστούν από στομαχικά προβλήματα από τα σνακς των τουριστών
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.