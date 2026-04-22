Μαϊμούδες στο Γιβραλτάρ στρέφονται στο… χώμα για να ανακουφιστούν από στομαχικά προβλήματα από τα σνακς των τουριστών

Οι μαϊμούδες που ζουν σε τουριστική περιοχή του Γιβραλτάρ φαίνεται πως αντιμετωπίζουν στομαχικές διαταραχές εξαιτίας της κατανάλωσης πρόχειρου φαγητού που παίρνουν από τουρίστες. Όπως προκύπτει από έρευνα με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, τα ζώα καταφεύγουν στην κατανάλωση χώματος, σε μια προσπάθεια να ανακουφιστούν από τις στομαχικές διαταραχές που τους προκαλούν τα αλμυρά και γλυκά σνακς των παραθεριστών.

Στην περιοχή ζουν περίπου 230 μακάκοι, οι οποίοι αποτελούν τον μοναδικό πληθυσμό πιθήκων που διαβιεί ελεύθερα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, τα ζώα αυτά επιδίδονται συστηματικά στη λεγόμενη γεωφαγία, δηλαδή στη σκόπιμη κατανάλωση χώματος.

Η παρατήρηση των μαϊμούδων έγινε για συνολικά 98 ημέρες, μεταξύ του καλοκαιριού του 2022 και του καλοκαιριού του 2024. Τα δεδομένα έδειξαν πως οι μακάκοι που έχουν συχνότερη επαφή με τουρίστες καταναλώνουν αισθητά μεγαλύτερες ποσότητες χώματος, ενώ το φαινόμενο εντείνεται ιδιαίτερα κατά τους μήνες με αυξημένη τουριστική κίνηση.

Όταν τα σνακς διαταράσσουν τη φύση

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η διατροφή των μακάκων περιλαμβάνει βότανα, φύλλα, σπόρους και περιστασιακά έντομα. Παράλληλα, οι τοπικές Αρχές ενισχύουν τη διατροφή τους, προσφέροντας καθημερινά φρούτα, λαχανικά και νερό μέσω οργανωμένων σταθμών σίτισης.

Ωστόσο, παρά την απαγόρευση που ισχύει για το τάισμα των ζώων από επισκέπτες, πολλοί τουρίστες αγνοούν τους κανόνες, ενώ δεν είναι λίγες και οι περιπτώσεις όπου οι μακάκοι αρπάζουν μόνοι τους πρόχειρο φαγητό από τους παραθεριστές.

Τα στοιχεία της έρευνας είναι ενδεικτικά: Σχεδόν το 20% της συνολικής τροφής που κατανάλωσαν τα ζώα κατά τη διάρκεια της παρατήρησης προερχόταν από σνακς τουριστών. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι προϊόντα όπως σοκολάτα, πατατάκια, ψωμί, μπισκότα και παγωτά αλλοιώνουν τη σύσταση του εντερικού μικροβιώματος των πιθήκων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η κατανάλωση χώματος φαίνεται να λειτουργεί ως φυσικός μηχανισμός αποκατάστασης. Το χώμα παρέχει βακτήρια και μέταλλα που απουσιάζουν από τα επεξεργασμένα τρόφιμα, ενώ ενδέχεται να συμβάλλει στην ανακούφιση ή ακόμη και στην πρόληψη των ερεθισμών που προκαλούνται από την υπερβολική πρόσληψη ζάχαρης και λιπαρών.

Τα ευρήματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό «Scientific Reports».

