Ο Τραμπ σχεδιάζει να δώσει στους Ιρανούς περιορισμένο χρονικό περιθώριο για να υποβάλουν μια ενιαία πρόταση

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να δώσει στους Ιρανούς ένα περιορισμένο χρονικό πλαίσιο για να καταλήξουν σε μια ενιαία πρόταση για την επαναφορά των διπλωματικών διαπραγματεύσεων σε καλό δρόμο, δήλωσαν στο CNN δύο πηγές που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις.

Η κυβέρνηση δεν θέλει να παρατείνει επ’ αόριστον την εκεχειρία, ανέφεραν οι πηγές, και δεν θέλει να δώσει στο Ιράν χρόνο να παρατείνει περαιτέρω τις συνομιλίες.

Ο πρόεδρος ήταν επιφυλακτικός ως προς την παράταση της αρχικής εκεχειρίας πέραν της προθεσμίας της Τετάρτης, ανέφεραν οι πηγές. Θέλει η συμφωνία να οριστικοποιηθεί το συντομότερο δυνατό και ήλπιζε ότι η πίεση μιας προθεσμίας θα ανάγκαζε τους Ιρανούς να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πριν λήξει η εκεχειρία.

Ωστόσο, οι κορυφαίοι βοηθοί του Τραμπ πιστεύουν ότι υπάρχουν ρωγμές εντός της ιρανικής ηγεσίας και ότι οι Ιρανοί δεν έχουν συναίνεση σχετικά με τη θέση τους να εξουσιοδοτήσουν τους διαπραγματευτές να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία, ανέφερε προηγουμένως το CNN.

Η απόφαση του Τραμπ να δώσει στην Τεχεράνη περισσότερο χρόνο για να παρουσιάσει μια «ενιαία πρόταση», όπως την χαρακτήρισε, αντικατοπτρίζει την επιθυμία της κυβέρνησης να διευθετήσει τον πόλεμο διπλωματικά, καθώς και την απροθυμία της να επαναλάβει τις επιθετικές επιθέσεις, ανέφεραν οι πηγές.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ πιστεύει ότι ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ από τις ΗΠΑ θα διατηρήσει την πίεση στους Ιρανούς όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, υπάρχει επίσης παραδοχή από την ομάδα του Τραμπ ότι όσο περισσότερο διαρκεί ο αποκλεισμός, τόσο μεγαλύτερη είναι η ζημιά στην παγκόσμια οικονομία, ανέφεραν οι πηγές.

