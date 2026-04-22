Μέση Ανατολή: «Παράθυρο» ως πέντε ημέρες δίνει στο Ιράν ο Τραμπ – Η Ουάσινγκτον διαβλέπει κενό εξουσίας στην Τεχεράνη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δίνει στις αντιμαχόμενες φατρίες του Ιράν ένα σύντομο χρονικό περιθώριο για να συνεννοηθούν και να καταλήξουν σε μια συνεκτική αντιπρόταση – αλλιώς η εκεχειρία που παρέτεινε την Τρίτη θα λήξει, όπως δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios.

«Ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει άλλες τρεις έως πέντε ημέρες εκεχειρίας για να δώσει στους Ιρανούς την ευκαιρία να βάλουν τάξη στα πράγματα», ανέφερε μια αμερικανική πηγή που έχει ενημερωθεί για το θέμα. «Δεν θα είναι αόριστης διάρκειας». Οι διαπραγματευτές του Τραμπ πιστεύουν ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την αντιμετώπιση όσων έχουν απομείνει από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι ακόμα εφικτή. Αλλά ανησυχούν επίσης ότι μπορεί να μην υπάρχει κανείς στην Τεχεράνη με την εξουσία να πει «ναι».

Ο Ανώτατος Ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ επικοινωνεί ελάχιστα. Οι στρατηγοί των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) που ελέγχουν πλέον τη χώρα και οι πολιτικοί διαπραγματευτές του Ιράν βρίσκονται σε ανοιχτή διαμάχη σχετικά με τη στρατηγική. «Είδαμε ότι υπάρχει απόλυτη ρήξη στο εσωτερικό του Ιράν μεταξύ των διαπραγματευτών και του στρατού — χωρίς καμία από τις δύο πλευρές να έχει πρόσβαση στον ανώτατο ηγέτη, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται», δήλωσε ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Ρήξη στην Τεχεράνη

Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ άρχισαν να διαπιστώνουν τις διαιρέσεις μετά τον πρώτο γύρο των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, όταν κατέστη σαφές ότι ο διοικητής του IRGC, στρατηγός Αχμάντ Βαχίντι, και οι αναπληρωτές του είχαν απορρίψει μεγάλο μέρος όσων είχαν συζητήσει οι ίδιοι οι διαπραγματευτές του Ιράν. Η ρήξη ήρθε στο φως την περασμένη Παρασκευή. Όταν ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, το IRGC αρνήθηκε να το εφαρμόσει και άρχισε να του επιτίθεται δημοσίως.

Τις ημέρες που ακολούθησαν, το Ιράν δεν έδωσε καμία ουσιαστική απάντηση στην τελευταία πρόταση των ΗΠΑ και αρνήθηκε να δεσμευτεί για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών στο Πακιστάν. Η ρήξη είναι εν μέρει συνέπεια της δολοφονίας, τον Μάρτιο, του Αλί Λαριτζάνι, του προηγούμενου γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, από το Ισραήλ. Ο Λαριτζάνι είχε την εξουσία και το πολιτικό βάρος για να διατηρήσει τη συνοχή στη λήψη αποφάσεων του Ιράν. Ο αντικαταστάτης του, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ, του οποίου η δουλειά είναι να συντονίζει μεταξύ του IRGC, της πολιτικής ηγεσίας και του ανώτατου ηγέτη, δεν είναι αποτελεσματικός, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Στο… περίμενε ο Βανς

Πάντως, οι τελευταίες 48 ώρες ήταν εξαιρετικά απογοητευτικές για τον Λευκό Οίκο και ιδιαίτερα για τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε ετοιμάσει τις βαλίτσες του για το Ισλαμαμπάντ προκειμένου να ηγηθεί ενός δεύτερου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών. Αντ’ αυτού, βρέθηκε να περιμένει τους στρατηγούς του IRGC που ελέγχουν πλέον το Ιράν να επιτρέψουν στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ και στον Αραγτσί να ταξιδέψουν στο Πακιστάν για να τον συναντήσουν. Τη Δευτέρα το βράδυ, οι Ιρανοί φαινόταν να έχουν δώσει το πράσινο φως στους Πακιστανούς μεσολαβητές για τις συνομιλίες.

Μέχρι την Τρίτη το πρωί, αυτό το σήμα είχε εξαφανιστεί, και είχε αντικατασταθεί από το αίτημα να άρει η Αμερική τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλλει στον Περσικό Κόλπο. Το Air Force Two παρέμεινε για ώρες στο διάδρομο απογείωσης της Βάσης Andrews, έτοιμο να απογειωθεί — μέχρι που έγινε σαφές ότι το ταξίδι δεν θα πραγματοποιούνταν. Οι απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι επρόκειτο να πετάξουν από το Μαϊάμι προς το Ισλαμαμπάντ, επιβιβάστηκαν τελικά σε κυβερνητικό αεροσκάφος με προορισμό την Ουάσινγκτον.

Την Τρίτη το απόγευμα, ο Τραμπ συσκέφθηκε με την ομάδα εθνικής ασφάλειάς του: τους Βανς, Γουίτκοφ, Κούσνερ, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, τον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Στρατού πτέραρχο Νταν Κέιν και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Κατά την έναρξη της σύσκεψης, ορισμένοι από τους συμβούλους του Τραμπ δεν γνώριζαν προς ποια κατεύθυνση κλίνει: μια μαζική επίθεση κατά των ενεργειακών υποδομών του Ιράν ή περισσότερος χρόνος για διπλωματία. Τελικά επέλεξε το δεύτερο.

Ο Τραμπ θέλει τέλος του πολέμου

«Ο βαθμός της ρήξης έγινε σαφής τις τελευταίες ημέρες, και το ερώτημα ήταν: έχει νόημα να πάει στο Ισλαμαμπάντ έτσι;», είπε ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ. «Έτσι, η απόφαση ήταν να δοθεί λίγο περισσότερος χρόνος στις διπλωματικές προσπάθειες». Αρκετοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ και συνεργάτες του Τραμπ κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα: ο πρόεδρος πιστεύει ότι οι ΗΠΑ έχουν επιτύχει ό,τι μπορούσαν στρατιωτικά και θέλει να αποσυρθεί από τον όλο και πιο αντιδημοφιλή πόλεμο. Δεν θα τον ξαναρχίσει μέχρι να εξαντλήσει κάθε άλλη επιλογή.

«Σίγουρα φαίνεται ότι ο Τραμπ δεν θέλει να χρησιμοποιήσει πια στρατιωτική δύναμη και έχει πάρει την απόφαση να τερματίσει τον πόλεμο», δήλωσε μια πηγή των ΗΠΑ κοντά στον Τραμπ. Ωστόσο, αν οι Πακιστανοί μεσολαβητές δεν καταφέρουν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του Ιράν εντός του χρονικού περιθωρίου που έχει θέσει ο Τραμπ, η στρατιωτική επιλογή επανέρχεται στο προσκήνιο. Για την ώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι και Πακιστανοί μεσολαβητές περιμένουν τον Χαμενεΐ να σπάσει τη σιωπή του και να δώσει στους διαπραγματευτές του σαφείς οδηγίες να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με μια περιφερειακή πηγή.

Η παράταση της εκεχειρίας κόστισε στον Τραμπ μέρος της διαπραγματευτικής του δύναμης. Πιστεύει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός που διατήρησε θα το αντισταθμίσει με το παραπάνω, υποστηρίζοντας ότι οι Ιρανοί «πεινάνε για μετρητά» και δεν μπορούν καν να πληρώσουν τον στρατό και την αστυνομία τους. Σε ανάρτηση στο Truth Social την Τρίτη το βράδυ, ο Τραμπ κατέστησε σαφές ότι ο αποκλεισμός είναι το κύριο μέσο πίεσης που διαθέτει. «Το Ιράν δεν θέλει το Στενό του Ορμούζ κλειστό, το θέλει ανοιχτό ώστε να μπορεί να βγάζει 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα», έγραψε. «Λένε ότι το θέλουν κλειστό μόνο επειδή το έχω αποκλείσει εντελώς (ΚΛΕΙΣΤΟ!), οπότε απλώς θέλουν να σώσουν τα προσχήματα. […] Πριν από τέσσερις ημέρες, κάποιοι με πλησίασαν και μου είπαν: “Κύριε, το Ιράν θέλει να ανοίξει το Στενό, αμέσως”», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Αλλά αν το κάνουμε αυτό, δεν θα υπάρξει ποτέ συμφωνία με το Ιράν, εκτός αν ανατινάξουμε το υπόλοιπο της χώρας τους, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών τους!».

