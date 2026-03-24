Ιράν: Ο σκληροπυρηνικός Μοχαμάντ Ζολγκάντρ παίρνει τη θέση του Λαριτζανί – Ποιο είναι το Νο2 της πολιτικής ηγεσίας της χώρας

Ο Μοχαμάντ Ζολγκάντρ ορίστηκε αντικαταστάτης του Αλί Λαριτζανί στη θέση του γραμματέα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν.

Αν και το όνομά του δεν είναι ευρέως γνωστό εκτός χώρας, στο εσωτερικό του ιρανικού καθεστώτος θεωρείται πρόσωπο με βαθιά επιρροή και μακρά εμπειρία σε κρίσιμους τομείς.

Η πορεία του Ζολκαντρ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, που αποτελούν έναν από τους ισχυρότερους θεσμούς του Ιράν. Ο Ζολκάντρ αναδείχθηκε σε υψηλόβαθμο στέλεχος γρήγορα, αποκτώντας εμπειρία τόσο σε επιχειρησιακά ζητήματα όσο και στη διαχείριση κρίσεων.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει υπηρετήσει σε θέσεις που σχετίζονται με την εσωτερική ασφάλεια. Πηγές αναφέρουν ότι έχει διαδραματίσει ρόλο στον συντονισμό μηχανισμών ασφαλείας, ενώ η στενή του σχέση με τον πυρήνα της εξουσίας ενισχύει την επιρροή του.

Στροφή σε πρόσωπα «ασφαλείας»

Η ανάδειξη προσωπικοτήτων όπως ο Ζολκαντρ αποτυπώνει μια ευρύτερη τάση στο Ιράν: τη σταδιακή ενίσχυση των σκληροπυρηνικών και στρατιωτικών κύκλων έναντι των παραδοσιακών πολιτικών. Σε αντίθεση με πρόσωπα όπως ο Λαριτζανί που είχαν έντονο διπλωματικό ρόλο και λειτουργούσαν ως γέφυρα με τη Δύση, ο Ζολκαντρ εκπροσωπεί μια πιο εσωστρεφή και αυστηρή προσέγγιση.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η επιλογή τέτοιων στελεχών σχετίζεται με την ανάγκη του καθεστώτος να διατηρήσει τον έλεγχο σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Οι συνεχείς εντάσεις στη Μέση Ανατολή, οι διεθνείς κυρώσεις και οι εσωτερικές κοινωνικές πιέσεις έχουν ενισχύσει τον ρόλο των μηχανισμών ασφάλειας, καθιστώντας πρόσωπα με στρατιωτικό υπόβαθρο πιο ελκυστικά για την ηγεσία.

Παράλληλα, η χαμηλή δημόσια προβολή του Ζολκάντρ θεωρείται πλεονέκτημα. Σε αντίθεση με πιο προβεβλημένους πολιτικούς, δεν διαθέτει ανεξάρτητη πολιτική βάση, γεγονός που τον καθιστά πιο εύκολα ελεγχόμενο από τα ανώτατα κλιμάκια της εξουσίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε ένα σύστημα όπου η ισορροπία δυνάμεων παραμένει εύθραυστη.

Η παρουσία του σε καίριες θέσεις υποδηλώνει επίσης τη συνεχιζόμενη επιρροή των Φρουρών της Επανάστασης στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Ο οργανισμός αυτός δεν περιορίζεται πλέον στον στρατιωτικό τομέα, αλλά διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση στρατηγικής, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Συνολικά, ο Ζολκαντρ αντιπροσωπεύει μια γενιά αξιωματούχων που κινούνται στο παρασκήνιο, αλλά επηρεάζουν καθοριστικά τις εξελίξεις. Η ενίσχυση της θέσης του αντικατοπτρίζει τη στρατηγική επιλογή της ιρανικής ηγεσίας να στηριχθεί περισσότερο σε δοκιμασμένα, πιστά και στρατιωτικά εκπαιδευμένα στελέχη, σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από αυξημένες προκλήσεις και αβεβαιότητα.

