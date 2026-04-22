Εκτέλεση θανατοποινίτη στη Φλόριντα: Το φρικτό έγκλημα του 1990 και οι τελευταίες στιγμές του Chadwick Willacy

Ένας άνδρας στον οποίο είχε επιβληθεί η ποινή του θανάτου για τον φόνο γειτόνισσάς του κατά τη διάρκεια διάρρηξης το 1990 εκτελέστηκε χθες Τρίτη στη Φλόριντα, στις νότιες ΗΠΑ.

Η εκτέλεση του Τσάντγουικ Γουίλασι, 58 ετών, έγινε στις 18:15 χθες (τοπική ώρα· σήμερα στη 01:15 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία σωφρονιστικών καταστημάτων της πολιτείας.

Ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια και τους φίλους του και προέτρεψε τους «αδελφούς του» να παραμείνουν δυνατοί. Επέμεινε την αθωότητά του, λέγοντας ότι ποτέ δεν θα σκότωνε τη φίλη του.

«Στην οικογένεια του θύματος, ελπίζω αυτό να σας φέρει ειρήνη. Αν το κάνει, αυτό είναι καλό», είπε ο Willacy. «Αλλά αυτό δεν είναι σωστό…»

Λίγο μετά την θανατηφόρα ένεση, ένας φύλακας κούνησε τον Willacy και φώναξε το όνομά του, αλλά δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Το δέρμα του άρχισε να γίνεται γκρίζο, και τελικά ένας γιατρός μπήκε στην αίθουσα για να εξετάσει τον Willacy, κηρύσσοντάς τον νεκρό.

Του είχε επιβληθεί η εσχάτη των ποινών για τον φόνο το 1990 της γειτόνισσάς του Μάρλις Σάδερ, 56 ετών, όταν τον βρήκε μέσα στο σπίτι της κατά τη διάρκεια διάρρηξης.

Το έγκλημα

Σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία, η 56χρονη Sather είχε επιστρέψει στο σπίτι της στο Palm Bay κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος από τη δουλειά της στις 5 Σεπτεμβρίου 1990 και εντόπισε τον Willacy να διαρρήσσει το σπίτι της. Σύμφωνα με τους ανακριτές, την χτύπησε στο κεφάλι με ένα αμβλύ αντικείμενο, προκαλώντας της κάταγμα στο κρανίο, και στη συνέχεια της έδεσε τα χέρια και τους αστραγάλους με σύρμα και κολλητική ταινία.

Ο Willacy προσπάθησε να στραγγαλίσει τη Sather με ένα καλώδιο τηλεφώνου και, όταν αυτό δεν πέτυχε, την έλουσε με βενζίνη και της έβαλε φωτιά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία.

Στη συνέχεια απενεργοποίησε τους ανιχνευτές καπνού στο σπίτι και τοποθέτησε έναν ανεμιστήρα στα πόδια της για να τροφοδοτήσει με οξυγόνο τη φωτιά που ακολούθησε.

Η νεκροψία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Sather πέθανε από εισπνοή καπνού, γεγονός που υποδηλώνει ότι ήταν ακόμη ζωντανή όταν της έβαλαν φωτιά.

Το βιβλιάριο επιταγών της Sather βρέθηκε στο σπίτι του Willacy. Το αυτοκίνητο του αποθανόντος συζύγου της και μια κάρτα ΑΤΜ είχαν κλαπεί. Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από ένα ΑΤΜ έδειχναν τον Willacy να προσπαθεί να κάνει αναλήψεις με το κλεμμένο αυτοκίνητο στο παρασκήνιο.

Όταν η Sather δεν επέστρεψε από το διάλειμμά της, ο εργοδότης της τηλεφώνησε στην οικογένειά της. Ο γαμπρός της πήγε να δει τι συμβαίνει και βρήκε το πτώμα της.

Ο Willacy καταδικάστηκε σε θάνατο ένα χρόνο αργότερα, κατόπιν σύστασης της κριτικής επιτροπής με ψήφους 9-3, αφού κρίθηκε ένοχος για φόνο πρώτου βαθμού, διάρρηξη, ληστεία και εμπρησμό.

Το 1994, το Ανώτατο Δικαστήριο της Φλόριντα επικύρωσε τις καταδικαστικές αποφάσεις, αλλά ανέτρεψε την ποινή θανάτου και παρέπεμψε την υπόθεση στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο για νέα διαδικασία επιμέτρησης της ποινής.

Ένα χρόνο αργότερα, η ένορκη επιτροπή πρότεινε την επιβολή της θανατικής ποινής με πλειοψηφία 11 προς 1.

Κατά τη διαδικασία επιμέτρησης της ποινής, ο Willacy ζήτησε από το δικαστήριο να λάβει υπόψη το γεγονός ότι δεν είχε «σημαντικό» ιστορικό προηγούμενων εγκληματικών πράξεων, καθώς και την ηλικία του, που ήταν 22 ετών εκείνη την εποχή.

Οι τελευταίες ώρες

Την Τρίτη, ο Γουίλασι ξύπνησε στις 5 π.μ. και παρέμεινε ήσυχος καθώς πλησίαζε η ώρα της εκτέλεσης, όπως δήλωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Σωφρονισμού, Τζόρνταν Κέρκλαντ. Ο κρατούμενος δέχτηκε επισκέψεις κατά τη διάρκεια της ημέρας από τη μητέρα του, δύο αδελφές και έναν ξάδελφο, αλλά δεν συναντήθηκε με πνευματικό σύμβουλο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ το απόγευμα της Τρίτης απέρριψε την τελική έφεση του Γουίλασι χωρίς σχόλια. Την περασμένη εβδομάδα, το Ανώτατο Δικαστήριο της Φλόριντα απέρριψε επίσης τις εφέσεις του. Είχε υποβάλει αιτήματα βασισμένα στην άρνηση της πολιτείας να ικανοποιήσει αιτήματα για δημόσια αρχεία σχετικά με τις εκτελέσεις και τη θανατηφόρα ένεση.

Κανένας από τους συγγενείς της Sather δεν μίλησε στη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε μετά την εκτέλεση, αλλά η οικογένεια εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ευχαριστούσε τον DeSantis και άλλους.

«Περιμέναμε 36,5 χρόνια για να αποδοθεί δικαιοσύνη στη μητέρα μας. Η μητέρα μας, Marlys Mae Sather, πρέπει να μείνει στη μνήμη μας ως μια όμορφη και στοργική κόρη, σύζυγος, μητέρα τριών παιδιών, γιαγιά πέντε εγγονών, προγιαγιά πέντε δισέγγονων, θεία, ξαδέλφη και φίλη», ανέφερε μεταξύ άλλων η δήλωση. Σημείωσε επίσης ότι το θύμα είχε χάσει τον σύζυγό της από καρκίνο τον Ιούλιο του 1990, «μόλις λίγες εβδομάδες πριν δολοφονηθεί».

«Ήταν μια νέα χήρα που προσπαθούσε να ζει τη ζωή της μέρα με τη μέρα», ανέφερε. «Μας λείπει τόσο πολύ κάθε μέρα».

ΗΠΑ και εκτελέσεις

Είναι η όγδοη εκτέλεση φέτος στις ΗΠΑ–όλες έγιναν με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες–και η πέμπτη στη Φλόριντα.

Την περασμένη χρονιά στις ΗΠΑ έγιναν 47 εκτελέσεις· ο αριθμός τους ήταν υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με τις περίπου είκοσι τον χρόνο κατά μέσον όρο την τελευταία δεκαετία και ο υψηλότερος μετά τις 52 το 2009. Οι περισσότερες έγιναν στη Φλόριντα (19).

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις στη χώρα γίνονται με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα–39 το 2025. Πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα (νότια) το 2024 και ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου». Άλλες τρεις έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα, για πρώτη φορά στις ΗΠΑ από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις–Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια–εφαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.

Διαβάστε επίσης:

Τουρκία: Συντριβή μεταγωγικού στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Άγκυρα – Πέντε τραυματίες (video)

Κούρσα διαδοχής στον ΟΗΕ: Ελπίζω πως ο κόσμος είναι έτοιμος να αναθέσει σε γυναίκα την ηγεσία, λέει η Μπατσελέτ

ΟΗΕ: Αύξηση της βίας στη Γάζα – Νέο ρεκόρ παραβιάσεων της εκεχειρίας