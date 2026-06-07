«Πέντε χρόνια, τέσσερις σεζόν, αμέτρητες στιγμές»: Το αντίο του Αντίνοου Αλμπάνη στο «Maestro» και το ευχαριστώ

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To δικό του αντίο στο Maestro, που ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν, είπε ο Αντίνοος Αλμπάνης.
Ο γνωστός ηθοποιός ανέβασε στο Instagram δύο φωτογραφίες με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, τις οποίες συνόδευσε με ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα.
«Πέντε χρόνια, τέσσερις σεζόν, αμέτρητες στιγμές. Ένα ταξίδι που ξεκίνησε χωρίς να ξέρουμε πού θα καταλήξει και έφτασε πολύ πιο μακριά απ’ όσο θα τολμούσαμε να ονειρευτούμε. Ευγνώμων για τους ανθρώπους, τις συναντήσεις, την αγάπη και τη διαδρομή. Αντίο, Maestro. Και ευχαριστώ», έγραψε.
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