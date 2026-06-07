Δημήτρης Κιρμικίρογλου: «Η τηλεόραση της περιφέρειας μπαίνει στη νέα εποχή»

Σε μια ιστορική θεσμική τομή που βάζει τέλος σε 28 χρόνια προσωρινότητας για την περιφερειακή τηλεόραση, το νέο κυβερνητικό νομοσχέδιο εισάγει κανόνες διαφάνειας, λογοδοσίας και βιωσιμότητας.

Όπως υπογραμμίζει σε άρθρο του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτρης Κιρμικίρογλου, η ρύθμιση αυτή αποτελεί πράξη δικαιοσύνης που θωρακίζει τη δημοκρατία στην περιφέρεια.

Με την ενίσχυση του ΕΣΡ κατά 62% και την καθιέρωση ετήσιου τέλους εποπτείας αντί των δημοπρασιών, θεσπίζεται ένα καθαρό πλαίσιο δεκαετούς αδειοδότησης. Η μεταρρύθμιση, που εξασφαλίζει τη μετάβαση σε εκπομπές υψηλής ευκρίνειας (HD) με τριετή επιδότηση και εναρμονίζεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, κερδίζει —σύμφωνα με τον κ. Κιρμικίρογλου— την κοινή αποδοχή ιδιοκτητών και δημοσιογράφων, διασφαλίζοντας θέσεις εργασίας και ποιοτική ενημέρωση.

«Επί 28 σχεδόν χρόνια, τα περιφερειακά τηλεοπτικά κανάλια της χώρας λειτουργούν υπό καθεστώς “νόμιμης λειτουργίας” που στην πραγματικότητα συντηρεί μια διαρκή προσωρινότητα: σταθμοί μπαίνουν καθημερινά στα σπίτια εκατομμυρίων πολιτών, μεταδίδουν ειδήσεις, κι όμως δεν έχουν ποτέ αποκτήσει οριστική άδεια ούτε υπόκεινται σε συστηματικό έλεγχο. Σήμερα λειτουργούν πάνω από 80 περιφερειακοί σταθμοί σε 13 περιφερειακές ζώνες.

Το νομοσχέδιο που συζητείται αυτές τις ημέρες στη Βουλή έρχεται να κλείσει αυτή την εκκρεμότητα και αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, μία από τις πιο ουσιαστικές θεσμικές τομές για τη δημοκρατία.

Η εκκρεμότητα, ένα ανοιχτό επί δεκαετίες ζήτημα, δεν είναι ουδέτερη. Η απουσία σαφούς πλαισίου δεν σήμαινε “ελευθερία”, αλλά ένα αρρύθμιστο τοπίο, όπου οι υγιείς επιχειρήσεις βρίσκονταν σε άνισο ανταγωνισμό με “σταθμούς-φαντάσματα”», σημειώνει μεταξύ άλλων στο άρθρο του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κιρμικίρογλου.

Το νομοσχέδιο, που έχει εισαχθεί στη Βουλή από τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, στηρίζεται σε τρεις αρχές: διαφάνεια, λογοδοσία και βιωσιμότητα. Ο ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) ενισχύεται, ενώ καταργείται το μοντέλο των δημοπρασιών του Ν. 4339/2015 και εισάγεται ετήσιο τέλος εποπτείας.

Η διαδικασία αδειοδότησης προβλέπει δύο φάσεις, με έλεγχο αντικειμενικών προϋποθέσεων και, όπου απαιτείται, συγκριτική μοριοδότηση. Παράλληλα, διασφαλίζεται ότι ο αριθμός των αδειών δεν θα είναι μικρότερος από τους υφιστάμενους σταθμούς ανά ζώνη, ενώ προβλέπεται δεκαετής διάρκεια αδειοδότησης και μεταβατικό διάστημα για την υποβολή φακέλων.

Όλες οι εκπομπές θα μεταβούν σε υψηλή ευκρίνεια (HD), με επιδότηση κόστους για τρία έτη, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή προσαρμογή του κλάδου.

Η μεταρρύθμιση εντάσσεται, όπως επισημαίνει ο κ. Κιρμικίρογλου, σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο εκσυγχρονισμού των ΜΜΕ και ενισχύεται από την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Νόμου για την Ελευθερία των Μέσων (EMFA), καθώς και από τη δημιουργία εθνικής βάσης δεδομένων ιδιοκτησίας των Μέσων.

Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει η ευρεία αποδοχή της ρύθμισης τόσο από ιδιοκτήτες περιφερειακών σταθμών όσο και από δημοσιογραφικές ενώσεις, οι οποίες κάνουν λόγο για ιστορική τομή που διασφαλίζει θέσεις εργασίας και ποιοτική ενημέρωση.

Η περιφερειακή τηλεόραση, καταλήγει το άρθρο, αποτελεί θεσμό της δημοκρατίας και κρίσιμο πυλώνα ενημέρωσης για τις τοπικές κοινωνίες, ενώ η οριστική αδειοδότηση συνιστά επένδυση στη διαφάνεια, στην αξιοπιστία και στην εμπιστοσύνη του πολίτη.

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