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06.06.2026 14:57

Ναταλία Γερμανού: Η έμμεση απάντηση και οι αιχμές για τα σενάρια της εκπομπής της (Videos)

06.06.2026 14:57
germanou

Ορεξάτη και με διάθεση να απαντήσει με τον δικό της τρόπο σε όλα όσα ακούγονται γύρω από το όνομά της εμφανίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου η Ναταλία Γερμανού.

Η παρουσιάστρια άνοιξε το «Καλύτερα Δε Γίνεται» με το τραγούδι της Ζωζώς Σαπουντζάκη «Έχω μεγάλη ζήτηση», κάνοντας πολλούς να ερμηνεύσουν την επιλογή ως απάντηση στα τηλεοπτικά ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες.

«Είναι αποκλειστικά αυτά, είναι διαχρονικά… Είναι διαχρονικά τα τραγούδια αυτά και όλα έχουν να κάνουν με την αποκλειστικότητα», σχολίασε με νόημα η παρουσιάστρια.

«Να πω στους συναδέλφους ρεπόρτερ ότι μόνο πλέον ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης θα μιλάει εξ ονόματός μας. Οπότε, μη στήνεστε μέσα στη ζέστη, τζάμπα να περιμένετε κανέναν από εμάς, μόνο ο Ραφαηλίδης θα μιλάει για εμάς. Του χρόνου, στην έναρξη της επόμενης σεζόν, θα σας τα πει όλα ο Παναγιώτης», είπε στο μήνυμά της προς όσους καλύπτουν το τηλεοπτικό ρεπορτάζ.

Υπενθυμίζεται πως τις προηγούμενες ημέρες, η ίδια και η εκπομπής της βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων, μετά το ρεπορτάζ του Γρηγόρη Μελά στο Πρωινό, ότι το μέλλον του «Καλύτερα δε γίνεται» είναι στον «αέρα».

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