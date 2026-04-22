H Lufthansa εν μέσω τουριστικής περιόδου κόβει 20.000 πτήσεις λόγω αύξησης του κόστους καυσίμων

Ο γερμανικός όμιλος Lufthansa ακυρώνει 20.000 πτήσεις μικρών αποστάσεων μέχρι τον Οκτώβριο, καθώς αντιμετωπίζει την αύξηση του κόστους των καυσίμων για αεροσκάφη και την πιθανότητα ελλείψεων στην Ευρώπη λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Οι πρώτες 120 καθημερινές πτήσεις ακυρώθηκαν τη Δευτέρα, με ισχύ έως τα τέλη Μαΐου, ανακοίνωσε χθες η εταιρεία. Ο όμιλος – ο οποίος, εκτός από την Lufthansa Airlines, περιλαμβάνει τις SWISS, Austrian Airlines και άλλους αερομεταφορείς – σημείωσε ότι οι ακυρωμένες πτήσεις θα πρέπει να εξοικονομήσουν περίπου 40.000 μετρικούς τόνους καυσίμων.

Οι αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο μειώνουν τα προγράμματα πτήσεων που ήταν κερδοφόρα με χαμηλότερο κόστος καυσίμων, αλλά τώρα είναι ασύμφορες, καθώς η μέση τιμή των καυσίμων για αεροσκάφη έχει σχεδόν διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου.

Η Ευρώπη, η οποία εισάγει περίπου το 70% των καυσίμων για αεροσκάφη, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ελλείψεις σε καύσιμα για αεροσκάφη, ακόμη και δελτίο, τις επόμενες εβδομάδες. Οι περισσότερες από τις εισαγωγές προέρχονταν από τη Μέση Ανατολή πριν από το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από τον πόλεμο.

«Καμπανάκι» για συστημική καταστροφή της ζήτησης αερίου από τη σύγκρουση στη Μέση Aνατολή

ΕΕ: Εγκρίθηκε από το Coreper το δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Νέα Υόρκη: Στο τσακ δεν συγκρούστηκαν δύο επιβατικά αεροπλάνα πάνω από το αεροδρόμιο – «Διορθώστε την πορεία σας αμέσως»