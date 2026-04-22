ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 17:41
22.04.2026 15:55

H Lufthansa εν μέσω τουριστικής περιόδου κόβει 20.000 πτήσεις λόγω αύξησης του κόστους καυσίμων

Ο γερμανικός όμιλος Lufthansa ακυρώνει 20.000 πτήσεις μικρών αποστάσεων μέχρι τον Οκτώβριο, καθώς αντιμετωπίζει την αύξηση του κόστους των καυσίμων για αεροσκάφη και την πιθανότητα ελλείψεων στην Ευρώπη λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Οι πρώτες 120 καθημερινές πτήσεις ακυρώθηκαν τη Δευτέρα, με ισχύ έως τα τέλη Μαΐου, ανακοίνωσε χθες η εταιρεία. Ο όμιλος – ο οποίος, εκτός από την Lufthansa Airlines, περιλαμβάνει τις SWISS, Austrian Airlines και άλλους αερομεταφορείς – σημείωσε ότι οι ακυρωμένες πτήσεις θα πρέπει να εξοικονομήσουν περίπου 40.000 μετρικούς τόνους καυσίμων.

Οι αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο μειώνουν τα προγράμματα πτήσεων που ήταν κερδοφόρα με χαμηλότερο κόστος καυσίμων, αλλά τώρα είναι ασύμφορες, καθώς η μέση τιμή των καυσίμων για αεροσκάφη έχει σχεδόν διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου.

Η Ευρώπη, η οποία εισάγει περίπου το 70% των καυσίμων για αεροσκάφη, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ελλείψεις σε καύσιμα για αεροσκάφη, ακόμη και δελτίο, τις επόμενες εβδομάδες. Οι περισσότερες από τις εισαγωγές προέρχονταν από τη Μέση Ανατολή πριν από το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από τον πόλεμο.

Διαβάστε επίσης:

«Καμπανάκι» για συστημική καταστροφή της ζήτησης αερίου από τη σύγκρουση στη Μέση Aνατολή

ΕΕ: Εγκρίθηκε από το Coreper το δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Νέα Υόρκη: Στο τσακ δεν συγκρούστηκαν δύο επιβατικά αεροπλάνα πάνω από το αεροδρόμιο – «Διορθώστε την πορεία σας αμέσως»

ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή σε χωράφι βρέθηκε η Ελευθερία Γιακουμάκη στο Ηράκλειο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Το πλεόνασμα επιστρέφει στην κοινωνία – Νέα ενίσχυση για συνταξιούχους και ασφαλισμένους

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

H Νοτοπούλου έστειλε επιστολική ψήφο για τις άρσεις ασυλίας, αλλά η γραμματεία της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε… μαντάρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης στο CNN: Επιβεβαίωσε την ιρανική επίθεση σε ελληνόκτητο πλοίο, «ανεπιβεβαίωτη η κατάσχεση»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως η Ελλάδα στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

ΚΑΛΧΑΣ

Τα… δικαστικά της ΝΔ και ο Βορίδης, ένα γκάλοπ ό,τι να ναι, οι εκτός τόπου ιδέες Σιακαντάρη, ο Αρβανίτης και ο Καβάφης, η έγνοια του Σχοινά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πακέτο 8 νέων μέτρων ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός - Καλύπτει οικογένειες, αγρότες, συνταξιούχους, οφειλέτες και ενοικιαστές

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

