ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 15:44
22.04.2026 14:28

ΕΕ: Εγκρίθηκε από το Coreper το δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

credit: AP

«Σήμερα, τόσο το δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία όσο και το 20ό πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία συμπεριλήφθηκαν στην ημερήσια διάταξη των πρεσβευτών της ΕΕ και εγκρίθηκαν σε επίπεδο Coreper. Τώρα θα υποβληθούν σε γραπτή διαδικασία για την τελική έγκρισή τους από το Συμβούλιο. Η γραπτή διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο το απόγευμα». αναφέρει εκπρόσωπος της Κυπριακής Προεδρίας που για αυτό το εξάμηνο έχει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οπως τονίζει, «η Κυπριακή Προεδρία εργάστηκε αδιάκοπα για να διασφαλίσει ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει αποφασιστικά την Ουκρανία και να ασκεί πίεση στη Ρωσία».

Η έγκριση αυτή έρχεται μετά τις πρόσφατες πολιτικές αλλαγές στην Ουγγαρία, οι οποίες φαίνεται να επηρέασαν το κλίμα εντός της ΕΕ. Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο διάστημα η Βουδαπέστη είχε μπλοκάρει αποφάσεις που απαιτούσαν ομοφωνία, καθυστερώντας πακέτα κυρώσεων ή χρηματοδοτικής βοήθειας. Ωστόσο, μετά την αλλαγή στην ηγεσία, παρατηρείται μεγαλύτερη προθυμία για συμβιβασμό και συνεργασία, κάτι που διευκόλυνε την έγκριση τόσο του δανείου όσο και του νέου πακέτου κυρώσεων σε επίπεδο Coreper.

Διαβάστε επίσης:

Και τρίτο χτύπημα σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ – Σε φορτηγό υπό σημαία Παναμά

Μέση Ανατολή – BBC: Πώς ο Τραμπ προσπαθεί να «αγοράσει» χρόνο για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν

Νέα Υόρκη: Στο τσακ δεν συγκρούστηκαν δύο επιβατικά αεροπλάνα πάνω από το αεροδρόμιο – «Διορθώστε την πορεία σας αμέσως»

Politico: Η λίστα του Τραμπ με τους «άτακτους» και τους… καλούς συμμάχους του στο ΝΑΤΟ

«Υπήρχαν τσακωμοί πριν χωρίσουν, αλλά δεν είχαμε παρατηρήσει ανησυχητικά σημάδια», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

Προσωπική επίθεση Βούλτεψη στην Κοβέσι με αφορμή την… καταγωγή της – «Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου στην Ελλάδα»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ψηφίζουν για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ – «Θα καθαρίσω το όνομά μου μια και καλή» είπε ο Καραμανλής (Live)

«Καμπανάκι» για συστημική καταστροφή της ζήτησης αερίου από τη σύγκρουση στη Μέση Aνατολή

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

Τα… δικαστικά της ΝΔ και ο Βορίδης, ένα γκάλοπ ό,τι να ναι, οι εκτός τόπου ιδέες Σιακαντάρη, ο Αρβανίτης και ο Καβάφης, η έγνοια του Σχοινά

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Κόστος έως 1.000 ευρώ, μείωση στο λογαριασμό ρεύματος έως 25%!

