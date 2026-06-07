Τηλεθέαση Σαββάτου: H πρωτιά της Γερμανού και η αντίδραση μετά τις φήμες

Την …εκδίκησή της πήρε η Ναταλία Γερμανού, το Σάββατο, με το «Καλύτερα δε γίνεται» να σημειώνει ξανά διπλή πρωτιά στους πίνακες τηλεθέασης σε δυναμικό κοινό και γενικό σύνολο.

Στο δυναμικό κοινό, η εκπομπή του ALPHA έκανε μέσο όρο 16,1%, φτάνοντας μέχρι το 18% στο τέταρτο 14:30 – 14:45, ενώ στο γενικό σύνολο σημείωσε μέσο όρο 16,7%, ανεβαίνοντας μέχρι το 19,6% στο τέταρτο 14:30 – 14:45.

Η τηλεθέαση αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Καλύτερα δε γίνεται 16,1%

Εξελίξεις Τώρα 13,4%

Stars System 9,3%

Weekend Live 4%

Pet Stories 3,6%

Υγεία Πάνω απ’ Όλα Κ14 3%

Μαμά-δες 2,6%

Limit Up 2,1%

Chef στην Κουζίνα σας 2%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Καλύτερα δε γίνεται 16,7%

Εξελίξεις Τώρα 14%

Stars System 7,1%

Weekend Live 5,1%

Pet Stories 4,2%

Υγεία Πάνω απ’ Όλα 6,1%



Μαμά-δες 4,8%

Limit Up 5,1%



Chef στην Κουζίνα σας 4,9%



Υπενθυμίζεται πως χθες Σάββατο η παρουσιάστρια άνοιξε το «Καλύτερα Δε Γίνεται» με το τραγούδι της Ζωζώς Σαπουντζάκη «Έχω μεγάλη ζήτηση», κάνοντας πολλούς να ερμηνεύσουν την επιλογή ως απάντηση στα τηλεοπτικά ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες.

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