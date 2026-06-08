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08.06.2026 08:36

Ρένος Χαραλαμπίδης: «Για έναν αινιγματικό λόγο ο Σάκης Ρούβας κρύβει την καλλιέργειά του» (Video)

08.06.2026 08:36
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Για τη συνεργασία του με τον Σάκη Ρουβά στον νέο κύκλο του YFSF μίλησε ο Ρένος Χαραλαμπίδης, επισημαίνοντας ότι είναι πολλά περισσότερα από έναν ποπ σταρ.

Καλεσμένος στο «Σαββατοκύριακο παρέα», ο ηθοποιός τόνισε ότι η καλλιέργεια του τραγουδιτή είναι εντυπωσιακή, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος την κρύβει.

«Ο Σάκης Ρουβάς, επιμελώς, κρύβει την καλλιέργεια του. Θα σας πω ότι κάποια στιγμή πετάω έναν στίχο του Εμπειρίκου, “είπα και ελάλησα και αμαρτίαν ουκ έχω” και γυρνάει και μου λέει… “Εμπειρίκος”. “Σάκη, μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου” του είπα. Φτάσαμε σε μια ηλικία που η δουλειά του ποπ σταρ κάπου πρέπει να κλείσει και να περάσει σ’ αυτό που πραγματικά είναι ο άνθρωπος αυτός. Γιατί είναι πολλά χρόνια στην τέχνη και έχει προχωρήσει πάρα πολύ”. Για έναν αινιγματικό λόγο ο Σάκης κρύβει την καλλιέργεια του. Δεν ξέρω γιατί. Βέβαια, μπορεί, επειδή είναι και έμπορος, κάτι να ξέρει και να το κάνει αυτό αλλά…»« ανέφερε μεταξύ άλλων.

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