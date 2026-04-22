Και τρίτο χτύπημα σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ – Σε φορτηγό υπό σημαία Παναμά

Φορτηγό με σημαία Παναμά, που προσπαθούσε να περάζει από τα Στενά του Ορμούζ, είναι, μέχρι στιγμής, το τρίτο πλοίο που χτυπήθηκε στην περιοχή τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με τη ναυτιλιακή εταιρεία πληροφοριών Vanguard, το πλοίο MSC Francesca, με σημαία Παναμά, δέχθηκε επίθεση περίπου έξι ναυτικά μίλια από τις ακτές του Ιράν, ενώ κατευθυνόταν νότια, επιχειρώντας να εξέλθει από τα Στενά προς τον Κόλπο του Ομάν.

Το πλοίο φέρεται να κλήθηκε μέσω ασυρμάτου από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης και του δόθηκε εντολή να ρίξει άγκυρα.

Το MSC Francesca ανέφερε ότι υπέστη «ζημιές στο κύτος και στους χώρους διαμονής», χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή την κατάσταση του πληρώματος.

MSC Francesca and Epaminondas both stopped, with another Greek-owned ship, Euphoria, possibly targeted and now stopped off Iran as well. pic.twitter.com/GvOt7lahgT — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 22, 2026

Χτύπημα σε άλλο πλοίο ανακοίνωσε ο βρετανικός στρατός

Νωρίτερα, άλλο πλοίο δέχτηκε πυρά στα Στενά του Ορμούζ σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τον βρετανικό στρατό.

Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανέφερε ότι ένα «εξερχόμενο φορτηγό πλοίο» την ενημέρωσε ότι δέχτηκε πυρά οκτώ ναυτικά μίλια δυτικά του Ιράν.

Πρόσθεσε ότι το πλοίο «έχει πλέον σταματήσει στη θάλασσα», αλλά ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές και όλοι είναι παρόντες.

Ελληνικών συμφερόντων πλοίο χτυπήθηκε στο Ομάν – Σώα τα μέλη του πληρώματος



Επίθεση από τους Φρουρούς της Επανάστασης 15 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά από τις ακτές του σουλτανάτου του Ομάν δέχτηκε νωρίτερα ένα πλοίο ελληνικών συμφερόντων με σημαία Λιβερίας.

Σύμφωνα με την εταιρεία Ναυλιακής ασφάλειας Diaplous ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των IRGC προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ενώ σύμφωνα με την ίδια αναφορά, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Iran Enforces Maritime Law on Container Ship Defying Warnings



Iranian armed forces opened fire on a container ship after it ignored repeated warnings, causing significant damage to the vessel, according to a report by the UK Maritime Trade Operations (UKMTO). pic.twitter.com/HJ3T8N7iZo April 22, 2026

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Jebel Ali στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό τη Mudra της Ινδίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών UKMTO, ανακοίνωσε νωρίτερα επίσης πως δεν εκδηλώθηκε φωτιά πάνω στο πλοίο και όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα.

