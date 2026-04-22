ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 13:48
22.04.2026 13:22

Και τρίτο χτύπημα σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ – Σε φορτηγό υπό σημαία Παναμά

22.04.2026 13:22
francesca-ormouz

Φορτηγό με σημαία Παναμά, που προσπαθούσε να περάζει από τα Στενά του Ορμούζ, είναι, μέχρι στιγμής, το τρίτο πλοίο που χτυπήθηκε στην περιοχή τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με τη ναυτιλιακή εταιρεία πληροφοριών Vanguard, το πλοίο MSC Francesca, με σημαία Παναμά, δέχθηκε επίθεση περίπου έξι ναυτικά μίλια από τις ακτές του Ιράν, ενώ κατευθυνόταν νότια, επιχειρώντας να εξέλθει από τα Στενά προς τον Κόλπο του Ομάν.

Το πλοίο φέρεται να κλήθηκε μέσω ασυρμάτου από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης και του δόθηκε εντολή να ρίξει άγκυρα.

Το MSC Francesca ανέφερε ότι υπέστη «ζημιές στο κύτος και στους χώρους διαμονής», χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή την κατάσταση του πληρώματος.

Χτύπημα σε άλλο πλοίο ανακοίνωσε ο βρετανικός στρατός

Νωρίτερα, άλλο πλοίο δέχτηκε πυρά στα Στενά του Ορμούζ σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τον βρετανικό στρατό.

Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανέφερε ότι ένα «εξερχόμενο φορτηγό πλοίο» την ενημέρωσε ότι δέχτηκε πυρά οκτώ ναυτικά μίλια δυτικά του Ιράν.

Πρόσθεσε ότι το πλοίο «έχει πλέον σταματήσει στη θάλασσα», αλλά ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές και όλοι είναι παρόντες.

Ελληνικών συμφερόντων πλοίο χτυπήθηκε στο Ομάν – Σώα τα μέλη του πληρώματος


Επίθεση από τους Φρουρούς της Επανάστασης 15 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά από τις ακτές του σουλτανάτου του Ομάν δέχτηκε νωρίτερα ένα πλοίο ελληνικών συμφερόντων με σημαία Λιβερίας.

Σύμφωνα με την εταιρεία Ναυλιακής ασφάλειας Diaplous ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των IRGC προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ενώ σύμφωνα με την ίδια αναφορά, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Jebel Ali στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό τη Mudra της Ινδίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών UKMTO, ανακοίνωσε νωρίτερα επίσης πως δεν εκδηλώθηκε φωτιά πάνω στο πλοίο και όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα.

Διαβάστε επίσης

Μέση Ανατολή – BBC: Πώς ο Τραμπ προσπαθεί να «αγοράσει» χρόνο για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν

Νέα Υόρκη: Στο τσακ δεν συγκρούστηκαν δύο επιβατικά αεροπλάνα πάνω από το αεροδρόμιο – «Διορθώστε την πορεία σας αμέσως»

Politico: Ο Μαγιάρ θέλει να επαναφέρει την Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία στον χάρτη

ADESPORI_MENIDI
Μενίδι: Εντολή για βίαιη προσαγωγή μαρτύρων στη δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου

miopia_new
Σύγχρονη αντιμετώπιση υψηλής μυωπίας και άλλων διαθλαστικών προβλημάτων – Τι είναι οι ICL φακικοί ενδοφακοί και ποια τα πλεονεκτήματά τους

parastasi–new
«Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης» στο Θέατρο Σφενδόνη – Σε χορογραφία Κώστα Τσιούκα

prince_2204_1920-1080_new
«With This Tear»: Κυκλοφόρησε νέο single του Prince για τα 10 χρόνια από τον θάνατό του (video/audio)

francesca-ormouz
ΚΟΣΜΟΣ

Και τρίτο χτύπημα σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ – Σε φορτηγό υπό σημαία Παναμά

benitez
Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

dimitris_markopoulos_new
Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

voridis – siakantaris- arvanitis – sxoinas – new
Τα… δικαστικά της ΝΔ και ο Βορίδης, ένα γκάλοπ ό,τι να ναι, οι εκτός τόπου ιδέες Σιακαντάρη, ο Αρβανίτης και ο Καβάφης, η έγνοια του Σχοινά

pliromi-kinito-karta
Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

fotovoltaika mpalkoni
Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Κόστος έως 1.000 ευρώ, μείωση στο λογαριασμό ρεύματος έως 25%!

ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 13:48
ADESPORI_MENIDI
Μενίδι: Εντολή για βίαιη προσαγωγή μαρτύρων στη δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου

miopia_new
Σύγχρονη αντιμετώπιση υψηλής μυωπίας και άλλων διαθλαστικών προβλημάτων – Τι είναι οι ICL φακικοί ενδοφακοί και ποια τα πλεονεκτήματά τους

parastasi–new
«Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης» στο Θέατρο Σφενδόνη – Σε χορογραφία Κώστα Τσιούκα

