Χτυπήθηκε και δεύτερο πλοίο στο Ορμούζ – Ελληνικό φορτηγό με κοντέινερ δέχθηκε νωρίτερα πυρά από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Ένα δεύτερο πλοίο δέχτηκε πυρά στα Στενά του Ορμούζ σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τον βρετανικό στρατό.

Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανέφερε ότι ένα «εξερχόμενο φορτηγό πλοίο» την ενημέρωσε ότι δέχτηκε πυρά οκτώ ναυτικά μίλια δυτικά του Ιράν.

Πρόσθεσε ότι το πλοίο «έχει πλέον σταματήσει στη θάλασσα», αλλά ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές και όλοι είναι παρόντες.

Ελληνικών συμφερόντων πλοίο χτυπήθηκε στο Ομάν – Σώα τα μέλη του πληρώματος

Επίθεση από τους Φρουρούς της Επανάστασης 15 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά από τις ακτές του σουλτανάτου του Ομάν δέχτηκε νωρίτερα ένα πλοίο ελληνικών συμφερόντων με σημαία Λιβερίας.

Σύμφωνα με την εταιρεία Ναυλιακής ασφάλειας Diaplous ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των IRGC προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Iran Enforces Maritime Law on Container Ship Defying Warnings



Iranian armed forces opened fire on a container ship after it ignored repeated warnings, causing significant damage to the vessel, according to a report by the UK Maritime Trade Operations (UKMTO). April 22, 2026

Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ενώ σύμφωνα με την ίδια αναφορά, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Jebel Ali στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό τη Mudra της Ινδίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών UKMTO, ανακοίνωσε νωρίτερα επίσης πως δεν εκδηλώθηκε φωτιά πάνω στο πλοίο και όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα.

