Χαλκιδική: Τροχαίο με τρία αυτοκίνητα – Στο νοσοκομείο τρία παιδιά

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Χαλκιδική, στη διασταύρωση Πλανών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία παιδιά ηλικίας 6, 7 και 9 ετών.

Το περιστατικό συνέβη όταν το αυτοκίνητο ενός 73χρονου, υπήκοου Ρωσίας, στο οποίο επέβαινε ο 7χρονος, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με όχημα που οδηγούσε ένας 42χρονος, το οποίο με τη σειρά του συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 44χρονη, στο οποίο επέβαιναν ο 6χρονος και ο 9χρονος.

Οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Πολυγύρου.

Διαβάστε επίσης:

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Με χτυπούσε και την χτυπούσα και εγώ – Θόλωσα και έκανα ό,τι έκανα», είπε στην απολογία του ο 41χρονος

Αργυρούπολη: Τυλίχθηκε στις φλόγες αυτοκίνητο – Κάτοικοι βγήκαν με πυροσβεστήρες

Κρήτη: Ηλεκτροπληξία 27χρονου σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο