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06.06.2026 22:42

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Με χτυπούσε και την χτυπούσα και εγώ – Θόλωσα και έκανα ό,τι έκανα», είπε στην απολογία του ο 41χρονος

06.06.2026 22:42
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Έξι περίπου ώρες διήρκεσε η απολογία του 41χρονου γυναικοκτόνου της Καλαμάτας, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος.

«Ο τσακωμός μας είχε ξεκινήσει αρκετή ώρα πριν. Με χτυπούσε αυτή και την χτυπούσα και εγώ. Κάποια στιγμή θόλωσα και έκανα ό,τι έκανα», φέρεται να είπε σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ για το βράδυ της δολοφονίας της 39χρονης Βασιλικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι είχε χωρίσει με την 39χρονη από τον Σεπτέμβριο, αλλά μένανε στο ίδιο σπίτι «ως ζευγάρι μέχρι να βγει το διαζύγιο».

«Επιχείρησε να αιτιολογήσει στην ανακρίτρια την εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης τόσο στο σπίτι όσο και στο όχημα. «Μείναμε στο ίδιο σπίτι ως ζευγάρι παρότι ουσιαστικά είχαμε χωρίσει από τον Σεπτέμβριο. Μέναμε μέχρι να βγει το διαζύγιο. Ήθελα να μην χάσω τα παιδιά μου. Για το λόγο αυτό είχα τις ηχογραφήσεις και τις καταγραφές προκειμένου να τις αξιοποιήσω σε μια μελλοντική διαδικασία για την επιμέλειά τους. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τα παιδιά μου, την οικογένειά της και τη δική μου οικογένεια» φέρεται να ανέφερε.

Η δολοφονία της Βασιλικής έχει συγκλονίσει. Η 39χρονη δολοφονήθηκε ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα παιδιά του ζευγαριού.

Η σορός της έφερε τουλάχιστον 45 πλήγματα με πλατύ μαχαίρι. Τα θανατηφόρα τραύματα ήταν τρία, όλα στην αριστερή θωρακική χώρα. Ένα ήταν εμπρόσθιο τραύμα, ενώ τα άλλα δύο ήταν πλαγιοπίσθια. Ένα εύρημα ενδιαφέροντος, που θα αξιολογηθεί δικαστικά πλέον, είναι οι δαγκωματιές που βρέθηκαν στο χέρι της 39χρονης μητέρας δύο ανήλικων κοριτσιών.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 06.06.2026 23:00
kalamata gynaikotonia vasiliki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Με χτυπούσε και την χτυπούσα και εγώ – Θόλωσα και έκανα ό,τι έκανα», είπε στην απολογία του ο 41χρονος

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