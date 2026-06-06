Κρήτη: Ηλεκτροπληξία 27χρονου σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε, το μεσημέρι του Σαββάτου (6/6), όταν ένας 27χρονος άνδρας τραυματίστηκε από ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη διάρκεια εργασιών ή διαμονής σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο, στην Κρήτη.

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση στον τουριστικό προορισμό της Χερσονήσου, με τους παρευρισκόμενους να καλούν βοήθεια μόλις αντιλήφθηκαν το συμβάν. Για τη μεταφορά του θύματος επιστρατεύτηκε αρχικά ιδιωτικό ασθενοφόρο, το οποίο ξεκίνησε τη διαδρομή προς το πλησιέστερο νοσοκομείο.Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αλικαρνασσού, σύμφωνα με το cretalive.gr, στο όχημα επιβιβάστηκε γιατρός του ΕΚΑΒ που είχε ειδοποιηθεί εγκαίρως. Ο ιατρός παρείχε τις πρώτες βοήθειες και την απαραίτητη υποστήριξη μέσα στο ασθενοφόρο, συνοδεύοντας τον ασθενή μέχρι την παράδοσή του στους εφημερεύοντες γιατρούς.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 27χρονος ήρθε σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα, παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστες και αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τις αρμόδιες Αρχές της περιοχής.

Πάντως, τα ευχάριστα νέα αφορούν στην εξέλιξη της υγείας του, καθώς οι τελευταίες ιατρικές αναφορές επιβεβαιώνουν ότι ο νεαρός άνδρας δεν αντιμετωπίζει κάποια απειλή για τη ζωή του.

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