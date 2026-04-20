ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 17:10
20.04.2026 16:41

«Δεν υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση … αυτή τη στιγμή», διαβεβαιώνει η Κομισιόν – Αύριο η έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Μεταφορών 

Η Κομισιόν, μέσω της εκπροσώπου Τύπου Έβα Χρντσιρόβα, ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχουν συνολικές ελλείψεις καυσίμων στην ΕΕ αυτή τη στιγμή», επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ΕΕ συντονίζεται και προετοιμάζεται για διάφορα σενάρια

«Η διαθεσιμότητα των καυσίμων είναι προτεραιότητα», δηλώνει, επισημαίνοντας ότι «στην ΕΕ υπάρχει σημαντική ικανότητα διύλισης αργού πετρελαίου και παραγωγής καυσίμων αεροσκαφών».

Οι καθησυχαστικές δηλώσεις της Κομισιόν φαίνεται ότι δεν επαρκούν για να κατευνάσουν την ανησυχία γύρω από το θέμα, την ώρα μάλιστα που αυτή εντείνεται τόσο από τις δηλώσεις του Επιτρόπου Ενέργειας, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για πιθανή κρίση στον τομέα, όσο και από τις αεροπορικές εταιρείες.

Αύριο, Τρίτη, οι υπουργοί Μεταφορών της ΕΕ θα λάβουν μέρος στην άτυπη τηλεδιάσκεψη που διοργανώνει η Κυπριακή Προεδρία, ως απάντηση στον πόλεμο στο Ιράν και τις επιπτώσεις του στις αγορές ενέργειας και στον ευρωπαϊκό τομέα των μεταφορών. Σύμφωνα με ευρωπαίο αξιωματούχο, «αν και οι πλήρεις συνέπειες παραμένουν αβέβαιες, είναι σαφές ότι υπάρχουν διαταραχές στις ενεργειακές υποδομές, στον εναέριο χώρο και στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα». Στόχος της αυριανής τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, είναι «στοχευμένες πρωτοβουλίες που εστιάζουν σε τρεις προτεραιότητες: ισχυρό συντονισμό της ΕΕ, μείωση της εξάρτησης από εξωτερικά ορυκτά καύσιμα και υλοποίηση συγκεκριμένων, εφαρμόσιμων μέτρων».

Τέλος, σημαντική παράμετρο αποτελεί και η πιθανή αύξηση των τιμών στις αερομεταφορές, με τα κράτη-μέλη να υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια συντονισμένη, αναλογική και συμβατή με την ενιαία αγορά προσέγγιση της ΕΕ.

Διαβάστε επίσης

Στον «αέρα» ο δεύτερος γύρος συνομιλιών – «Δεν έχουμε πρόθεση να συμμετάσχουμε, οι ΗΠΑ παίζουν παιχνίδι», λέει η Τεχεράνη

Πώς ένα ελληνικό τάνκερ ανοίγει νέα διαδρομή παρακάμπτοντας το Ορμούζ

Ισραήλ: Μεγάλη αμηχανία και διαρκείς συγγνώμες για τη βεβήλωση αγάλματος του Ιησού από στρατιώτη του IDF (Video)

Σοκ στο Χόλιγουντ: Πέθανε στα 57 του ο ηθοποιός Πάτρικ Μαλντούν, γνωστός από τα «Days of Our Lives» και «Melrose Place»

«Euphoria»: Η Sydney Sweeney εμφανίστηκε ολόγυμνη στο νέο επεισόδιο της σειράς (photos)

Ο Βανς καθ’ οδόν προς τo Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες, σήμερα οι υπογραφές με το Ιράν λέει ο Τραμπ – «Δεν αποφασίσαμε ακόμη» λέει η Τεχεράνη

Τηλεθέαση από… «Σόι» την Παρασκευή (17/4)

ΒΒC: Υπόνοιες για προνομιακή εσωτερική πληροφόρηση στην κυβέρνηση Τραμπ – Πώς οι traders έβγαλαν εκατομμύρια δολάρια

510: Σκάλα Ωρωπού - Ζηρίνειο σε 1 ώρα, φωτογραφίες και βίντεο από το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

Τετ α τετ με νόημα και... αγωνία, Φλωρίδη – Κοβέσι την Τετάρτη

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

