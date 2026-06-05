Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για τις συνομιλίες με το Ιράν για τα πυρηνικά – Ο ρόλος επιστημόνων σε περίπτωση συμφωνίας

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, βρέθηκαν την Πέμπτη, 4/6, στο Εθνικό Εργαστήριο του Όουκ Ριτζ στο Τενεσί όπου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, είχαν συναντήσεις με επιστήμονες και ειδικούς που ενδέχεται να εμπλακούν σε μια πιθανή συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η επίσκεψη των δύο ανδρών εντάσσεται στο πλαίσιο των διεργασιών που σχετίζονται με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Το Όουκ Ριτζ, μία από τις πιο σημαντικές πυρηνικές και ερευνητικές εγκαταστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποτέλεσε τον τόπο των επαφών με επιστήμονες και τεχνικούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο τόσο στην υλοποίηση, όσο και στην επιτήρηση μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.

Τεχνική προετοιμασία για πιθανή συμφωνία με το Ιράν

Όπως αναφέρει το Axios, η παρουσία των Γουίτκοφ και Κούσνερ στο εργαστήριο συνδέεται με την προσπάθεια προετοιμασίας για όλα τα πιθανά σενάρια μιας συμφωνίας. Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Μέσο σημείωσε ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη δεν πρέπει να εκληφθεί ως ένδειξη ότι η συμφωνία είναι δεδομένη, ωστόσο αντανακλά τη σοβαρότητα της τρέχουσας φάσης των διαπραγματεύσεων.

«Η συνάντηση στο Όουκ Ριτζ δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει συμφωνία, αλλά αποτελεί ένδειξη ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πολύ σοβαρό στάδιο, ότι υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες να ολοκληρωθούν με επιτυχία και ότι θέλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Το δημοσίευμα του Axios επισημαίνει ακόμη ότι το Εθνικό Εργαστήριο του Όουκ Ριτζ έχει αξιοποιηθεί και στο παρελθόν σε διεθνείς επιχειρήσεις που αφορούσαν πυρηνικά υλικά. Σε προηγούμενες περιπτώσεις, υλικά και εξοπλισμός από χώρες όπως το Καζακστάν και η Λιβύη μεταφέρθηκαν μέσω των εγκαταστάσεων του Τενεσί στο πλαίσιο προγραμμάτων ασφαλούς διαχείρισης και απομάκρυνσης ευαίσθητων πυρηνικών στοιχείων.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται ενώ οι επαφές ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας, με τις δύο πλευρές να εξετάζουν πιθανούς δρόμους για την επίτευξη συμφωνίας.

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