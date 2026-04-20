Πώς ένα ελληνικό τάνκερ ανοίγει νέα διαδρομή παρακάμπτοντας το Ορμούζ

Ένα ελληνικό δεξαμενόπλοιο μεταφέρει φορτίο ιρακινού μαζούτ που μεταφέρθηκε προηγουμένως δια ξηράς με φορτηγά στη Συρία.

Η επιχείρηση που αφορά το aframax Asahi Princess (κατασκευής 2009) της Tsakos Energy Navigation, χωρητικότητας 105.000 dwt, δείχνει πώς το Ιράκ προσεγγίζει τους συνεχιζόμενους περιορισμούς στις εξαγωγές μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το Tradewinds, η Tsakos Energy Navigation, φόρτωσε περίπου 85.000 τόνους ιρακινού μαζούτ στο διυλιστήριο της Μπανιάς στη Συρία. Το φορτίο μεταφέρθηκε προηγουμένως οδικώς από το Ιράκ στη Συρία με εκατοντάδες βυτιοφόρα, σηματοδοτώντας μια νέα πρακτική στην αλυσίδα εφοδιασμού ενέργειας της περιοχής. Η φόρτωση ξεκίνησε την Τετάρτη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός τριών ημερών.

Πρόκειται για την πρώτη εξαγωγή ιρακινού καυσίμου μέσω της Συρίας από τον Δεκέμβριο του 2024 και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο της Βαγδάτης να μεταφέρει έως και 650.000 τόνους πετρελαίου μηνιαίως -περίπου 140.000 βαρέλια ημερησίως- μέσω χερσαίων διαδρομών. Μέρος των ποσοτήτων αυτών προορίζεται για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών της Συρίας, ιδίως για την ηλεκτροπαραγωγή.

Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του σχεδίου έπαιξε η επαναλειτουργία του συνοριακού περάσματος Αλ-Τανφ – Αλ-Ουαλίντ, το οποίο παρέμενε κλειστό για 11 χρόνια μετά την κατάληψη της περιοχής από το Ισλαμικό Κράτος το 2015. Από την 1η Απριλίου, όταν και πέρασε το πρώτο κομβόι καυσίμων, εκατοντάδες φορτηγά έχουν διασχίσει τα σύνορα.

Εντωμεταξύ, οι εξελίξεις φαίνεται να συνδέονται με μια σταδιακή χαλάρωση της διεθνούς πίεσης προς τη Συρία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει την επανεκκίνηση των πολιτικών επαφών με τη Δαμασκό από τις 11 Μαΐου, ανοίγοντας τον δρόμο για στενότερες οικονομικές σχέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται και η προσαρμογή του καθεστώτος κυρώσεων μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ το 2024.



Ισραήλ: Μεγάλη αμηχανία και διαρκείς συγγνώμες για τη βεβήλωση αγάλματος του Ιησού από στρατιώτη του IDF (Video)

Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής «αδειάζει» Τραμπ και Μπάρακ για τα F-35: «Ερντογάν στο λέω ξανά: δεν θα τα πάρεις»

Ιταλία: Έφοδοι των καραμπινιέρων για παράνομες παρακολουθήσεις από ομάδα πρώην μελών των ιταλικών υπηρεσιών ασφαλείας