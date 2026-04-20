20.04.2026 13:13

Ιταλία: Έφοδοι των καραμπινιέρων για παράνομες παρακολουθήσεις από ομάδα πρώην μελών των ιταλικών υπηρεσιών ασφαλείας

Σειρά εφόδων πραγματοποιούν, από νωρίς σήμερα το πρωί στην Ρώμη ειδικές δυνάμεις των καραμπινιέρων, στο πλαίσιο έρευνας για παράνομες παρακολουθήσεις.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η έρευνα σχετίζεται με παράνομη εξασφάλιση προσωπικών δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού συστήματος και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Ο ιταλικός Τύπος αναφέρει ότι στην όλη αυτή δράση, φέρονται να συμμετείχαν μέλη αστυνομικών δυνάμεων και πρώην στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, σε επαφή με επιχειρηματίες και πρόσωπα που συνδέονται με τον πολιτικό χώρο της Ιταλίας.

Την είχαν ονομάσει Squadra Fiore (Oμάδα Φιόρε) και, όπως φαίνεται, δρούσε επί σειράν ετών στην Ιταλική πρωτεύουσα, ως δίκτυο το οποίο ανέπτυσσε -με παράνομο τρόπο- δραστηριότητες παρόμοιες με εκείνες των επίσημων υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας.

