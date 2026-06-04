Η γενέθλια έκπληξη του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Αλεξάνδρα Νίκα – Στο πλευρό τους η Κίμπερλι Γκιλφόιλ (Videos)

Μία όμορφη έκπληξη ετοίμασε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα, με αφορμή τα σημερινά της γενέθλια.

Το αγαπημένο ζευγάρι διανύει μία ιδιαίτερα όμορφη περίοδο, με τους δύο τους να μετρούν αντίστροφα για να καλωσορίσουν στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους, την κόρη τους, που θα ολοκληρώσει την οικογενειακή τους ευτυχία.

Το βράδυ της Τετάρτης, 3/6, το ζευγάρι βρέθηκε σε εκδήλωση που φιλοξενήθηκε στο σπίτι της Σίλια Κριθαριώτη και του Νίκου Τσάκου. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ξεχώρισε και η παρουσία της Αμερικανίδας πρέσβη στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η βραδιά κύλησε σε έντονα εορταστικό κλίμα, με μουσική, χορό και ανεβασμένη διάθεση, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να δίνει τον ρυθμό, παρασύροντας τους καλεσμένους. Το περιβάλλον ήταν ζεστό και γεμάτο χαμόγελα, με όλους να συμμετέχουν στο γιορτινό σκηνικό.

Κάποια στιγμή στη διάρκεια της βραδιάς, ένας άνδρας μπήκε στον χώρο κρατώντας μια εντυπωσιακή τούρτα, την οποία τοποθέτησε μπροστά στην Αλεξάνδρα Νίκα, την ώρα που ο Κωνσταντίνος Αργυρός τής τραγουδούσε το γενέθλιο τραγούδι. Η έκπληξη που ετοίμασε ο γνωστός τραγουδιστής για την αγαπημένη του κέρδισε το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκόμενων.

Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, η Σίλια Κριθαριώτη δημοσίευσε στιγμιότυπα από τη βραδιά, όπου εμφανίζεται να ποζάρει και να χορεύει δίπλα στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σημειώνοντας ότι όλοι γιορτάζουν «την πριγκίπισσά τους», Αλεξάνδρα Νίκα.

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