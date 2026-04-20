Στον «αέρα» ο δεύτερος γύρος συνομιλιών – «Δεν έχουμε πρόθεση να συμμετάσχουμε, οι ΗΠΑ παίζουν παιχνίδι», λέει η Τεχεράνη

Το Ιράν δήλωσε σήμερα, μέσω του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, ότι δεν έχουν την πρόθεση με τα τωρινά δεδομένα για συμμετοχή σε έναν δεύτερο γύρο άμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ.

«Προς το παρόν, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, δεν έχουμε σχέδιο για τον επόμενο κύκλο των διαπραγματεύσεων και καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί για το θέμα αυτό», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι απομάκρυνση των πυρηνικών του Ιράν δεν αποτελεί επιλογή στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Εσμαΐλ Μπαγαεΐ αμφισβήτησε επίσης κατά πόσον οι ΗΠΑ επιθυμούν πράγματι να ακολουθήσουν τη διπλωματική οδό, επικαλούμενος «παραβιάσεις» της τρέχουσας κατάπαυσης του πυρός.

«Την ίδια στιγμή που λένε ότι προτεραιοποιούν τη διπλωματία και δηλώνουν έτοιμες να διαπραγματευθούν, οι Ηνωμένες Πολιτείες υιοθετούν συμπεριφορές που δεν μαρτυρούν σε τίποτα δέσμευση σε διπλωματική διαδικασία», είπε ο Μπαγαεΐ.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ πρόσθεσε πως η κατάληψη του ιρανικού φορτηγού πλοίου, ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο συνιστούν «πρόδηλες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός».

«Οι Αμερικανοί παίζουν το παιχνίδι του να ρίχνουν το φταίξιμο στο Ιράν», συμπλήρωσε.

«Αυτό το παιχνίδι συνεχίζεται, αντί να διαδραματίζουν θετικό ρόλο. Όμως δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους Αμερικανούς να πουν την αλήθεια, αφού μας κατηγορούν συνεχώς. Φαίνεται ότι η Αμερική δεν είναι καθόλου σοβαρή», κατέληξε.

Στο μεταξύ, ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters πως οι διαφορές για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένουν, καθώς το Ιράν και οι ΗΠΑ προσπαθούν να καταλήξουν σε ειρήνη με διάρκεια ενώ η κατάπαυση του πυρός, διάρκειας δύο εβδομάδων, τελειώνει σύντομα.

Η ιρανική πηγή είπε πως οι «αμυντικές ικανότητες» της Τεχεράνης, περιλαμβανομένου του πυραυλικού προγράμματός της, δεν είναι ανοικτές σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

«Η συνέχιση του αποκλεισμού των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ υπονομεύει τις ειρηνευτικές συνομιλίες», δήλωσε η πηγή.

Ιράν: 3.375 νεκροί από βομβαρδισμούς ΗΠΑ-Ισραήλ

Τουλάχιστον 3.375 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στους βομβαρδισμούς ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από τον επικεφαλής των ιατροδικαστικών υπηρεσιών της χώρας.

Ο Αμπάς Μαστζέντι Αράνι, επικεφαλής του ιατροδικαστικού οργανισμού του Ιράν, δήλωσε ότι ο αριθμός αντιστοιχεί σε επιβεβαιωμένα θύματα, όπως μετέδωσε σήμερα ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Jamaran.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στους νεκρούς περιλαμβάνονται 496 γυναίκες καθώς και 383 παιδιά και έφηβοι. Ο υψηλότερος αριθμός θυμάτων καταγράφηκε στην πρωτεύουσα Τεχεράνη, καθώς και στην Ισπαχάν και στην παράκτια επαρχία Χορμοζγκάν.

Ακτιβιστές είχαν ήδη αναφέρει περισσότερους από 3.000 θανάτους με βάση τη δική τους καταμέτρηση.

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, δήλωσε ότι τουλάχιστον 7.650 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένων 1.030 αμάχων, από τότε που ξεκίνησαν οι αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Από τις 8 Απριλίου έχει τεθεί σε ισχύ εκεχειρία δύο εβδομάδων.

Το γερμανικό πρακτορείο επισημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να διασταυρωθούν τα στοιχεία αυτά από ανεξάρτητη πηγή.

Ιράν: Δύο ακόμα εκτελέσεις για σχέσεις με τη Μοσάντ