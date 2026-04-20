Ιράν: Δύο ακόμα εκτελέσεις για σχέσεις με τη Μοσάντ

Το Ιράν εκτέλεσε σήμερα (20/4) δύο άνδρες που είχαν καταδικαστεί για διασυνδέσεις με τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών, ανακοίνωσε η ιρανική δικαιοσύνη.

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη από μια σειρά εκτελέσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία από την έναρξη στα τέλη Φεβρουαρίου του πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

«Οι θανατικές ποινές του Μοχαμάντ Μασούμ-σαχί και του Χαμέντ Βαλιντί εφαρμόστηκαν το ξημέρωμα», ανέφερε ο ιστότοπος Mizan Online, μέσο των δικαστικών αρχών του Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία δεν διευκρίνισε πότε συνελήφθησαν, οι δύο άνδρες ήταν «μέλη δικτύου κατασκοπείας που συνδέεται με τη Μοσάντ», την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών, και είχαν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένου του Ιρακινού Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ.

Αυτοί καταδικάστηκαν για το έγκλημα του «πολέμου κατά του Θεού» και για «συνεργασία με εχθρικές ομάδες και το σιωνιστικό καθεστώς». Το μέσο των δικαστικών αρχών Mizan πρόσθεσε ότι οι θανατικές ποινές τους επικυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο προτού εφαρμοστούν.

Η Τεχεράνη έχει προχωρήσει σε σειρά εκτελέσεων μετά την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Ιράν είναι η δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε αριθμό εκτελέσεων, μετά την Κίνα.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων επικρίνουν την εκτεταμένη χρήση από το Ιράν της θανατικής ποινής, κατηγορώντας τις αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας ότι χρησιμοποιούν τις εκτελέσεις ως εργαλείο εκφοβισμού.

Πέρυσι τουλάχιστον 1.639 άνθρωποι εκτελέστηκαν στο Ιράν, ο μεγαλύτερος αριθμός σε διάστημα 35 ετών, σύμφωνα με την οργάνωση που έχει την έδρα της στη Νορβηγία Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν (Iran Human Rights).

Λίβανος: Οι IDF παραδέχθηκαν ότι στρατιώτης τους βεβήλωσε άγαλμα του Ιησού (Videos)

SOUTHCOM: Νέο φονικό πλήγμα των ΗΠΑ σε σκάφος «διακινητών ναρκωτικών» στην Καραϊβική – Τρεις νεκροί (video)

Μαλαισία: Πάνω από 9.000 εκτοπισμένοι από την φωτιά που κατέστρεψε 1.000 σπίτια (video)