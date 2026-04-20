Μαλαισία: Πάνω από 9.000 εκτοπισμένοι από την φωτιά που κατέστρεψε 1.000 σπίτια (video)

Καταστροφικός είναι ο απολογισμός από την τεράστια πυρκαγιά που κατέκαψε χθες πάνω από 1.000 σπίτια σε παράκτιο οικισμό στη Μαλαισία, με χιλιάδες ανθρώπους να μένουν άστεγοι μέσα σε λίγες ώρες.

πυροσβεστικηΗ πυρκαγιά, τα αίτια της οποίας παραμένουν υπό διερεύνηση, εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στην περιοχή Σαντακάν, στο νησί Βόρνεο, και εξαπλώθηκε με ταχύτητα μέσα σε έναν πυκνοκατοικημένο οικισμό με ξύλινα σπίτια χτισμένα πάνω σε πασσάλους στη θάλασσα.

Tragedia en Malasia 🇲🇾🔥



Un gran incendio destruyó cerca del 90% de las casas en una aldea sobre el agua en Kampung Bahagia, dejando aproximadamente 8 mil personas afectadas.

Las llamas, se propagaron rápidamente por la proximidad de las viviendas de madera y los fuertes… pic.twitter.com/ymbu6B8n4D — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) April 19, 2026

Σύμφωνα με τις αρχές πυρόσβεσης, περίπου 1.000 κατοικίες καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ περισσότεροι από 9.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι ισχυροί άνεμοι και η πολύ μικρή απόσταση μεταξύ των σπιτιών συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.

Παράλληλα, οι στενοί δρόμοι πρόσβασης και οι συνθήκες άμπωτης δυσχέραναν σημαντικά το έργο των σωστικών συνεργείων, καθυστερώντας την επέμβασή τους.

The floating village in Kampung Bahagia, Sandakan, Sabah, Malaysia, is completely devastated. pic.twitter.com/oE1TQP5CYu — Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 19, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, ωστόσο οι συνέπειες για τον τοπικό πληθυσμό είναι τεράστιες.

Χιλιάδες κάτοικοι έχουν μεταφερθεί σε προσωρινά καταλύματα, χάνοντας μέσα σε λίγες ώρες τις περιουσίες τους.

Οι λεγόμενοι «υδάτινοι οικισμοί» αποτελούν συχνό φαινόμενο κατά μήκος της ακτογραμμής της πολιτείας Σαμπάχ, μιας από τις φτωχότερες περιοχές της Μαλαισία όπου τα σπίτια είναι κυρίως ξύλινα και εύφλεκτα, ενώ συχνά δεν διαθέτουν βασικές υποδομές.

Πολλοί από τους κατοίκους ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά πιθανόν ξεκίνησε από ανεξέλεγκτη εστία μαγειρέματος.

Ωστόσο, τα ακριβή αίτια δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

