ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 08:52
Μαλαισία: Πάνω από 9.000 εκτοπισμένοι από την φωτιά που κατέστρεψε 1.000 σπίτια (video)

Καταστροφικός είναι ο απολογισμός από την τεράστια πυρκαγιά που κατέκαψε χθες πάνω από 1.000 σπίτια σε παράκτιο οικισμό στη Μαλαισία, με χιλιάδες ανθρώπους να μένουν άστεγοι μέσα σε λίγες ώρες.

πυροσβεστικηΗ πυρκαγιά, τα αίτια της οποίας παραμένουν υπό διερεύνηση, εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στην περιοχή Σαντακάν, στο νησί Βόρνεο, και εξαπλώθηκε με ταχύτητα μέσα σε έναν πυκνοκατοικημένο οικισμό με ξύλινα σπίτια χτισμένα πάνω σε πασσάλους στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις αρχές πυρόσβεσης, περίπου 1.000 κατοικίες καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ περισσότεροι από 9.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι ισχυροί άνεμοι και η πολύ μικρή απόσταση μεταξύ των σπιτιών συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.

Παράλληλα, οι στενοί δρόμοι πρόσβασης και οι συνθήκες άμπωτης δυσχέραναν σημαντικά το έργο των σωστικών συνεργείων, καθυστερώντας την επέμβασή τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, ωστόσο οι συνέπειες για τον τοπικό πληθυσμό είναι τεράστιες.

Χιλιάδες κάτοικοι έχουν μεταφερθεί σε προσωρινά καταλύματα, χάνοντας μέσα σε λίγες ώρες τις περιουσίες τους.

Οι λεγόμενοι «υδάτινοι οικισμοί» αποτελούν συχνό φαινόμενο κατά μήκος της ακτογραμμής της πολιτείας Σαμπάχ, μιας από τις φτωχότερες περιοχές της Μαλαισία όπου τα σπίτια είναι κυρίως ξύλινα και εύφλεκτα, ενώ συχνά δεν διαθέτουν βασικές υποδομές.

Πολλοί από τους κατοίκους ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά πιθανόν ξεκίνησε από ανεξέλεγκτη εστία μαγειρέματος.

Ωστόσο, τα ακριβή αίτια δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Λουιζιάνα: Πατέρας των επτά από τα οκτώ παιδιά που δολοφονήθηκαν ο δράστης του μακελειού (photos/videos)

Στενό του Ορμούζ: Η στιγμή του ρεσάλτο των Αμερικανών πεζοναυτών στο ιρανικό πλοίο που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό (videos)

Βουλγαρία: Νικητής των εκλογών ο «φιλορώσος» Ρούμεν Ράντεφ – Μεγάλη ήττα για Μπορίσοφ

SOUTHCOM: Νέο φονικό πλήγμα των ΗΠΑ σε σκάφος «διακινητών ναρκωτικών» στην Καραϊβική – Τρεις νεκροί (video)

Το μεσημέρι… κληρώνει για την ασυλία Χατζηβασιλείου και Αθανασίου

Λουιζιάνα: Πατέρας των επτά από τα οκτώ παιδιά που δολοφονήθηκαν ο δράστης του μακελειού (photos/videos)

Κέιτι Πέρι: Πέταξε την πιστωτική της κάρτα στη Fontana di Trevi αντί για κέρμα – «Δεν μπλέκω με τα ψιλά» (Video)

510: Σκάλα Ωρωπού - Ζηρίνειο σε 1 ώρα, φωτογραφίες και βίντεο από το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

Τετ α τετ με νόημα και... αγωνία, Φλωρίδη – Κοβέσι την Τετάρτη

Podcast - Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

Τι αλλάζει στις λαϊκές αγορές – Έρχονται οι MyKataggelies

