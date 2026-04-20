20.04.2026 08:17

Στενό του Ορμούζ: Η στιγμή του ρεσάλτου των Αμερικανών πεζοναυτών στο ιρανικό πλοίο που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό (videos)

Βίντεο από την αμερικανική επιχείρηση στο υπό ιρανική σημαία πλοίου Touska, το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ στο Ιράν, έδωσαν στη δημοσιότητα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Όπως περιγράφεται στην ανάρτηση της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), «Αμερικανοί πεζοναύτες αποβιβάστηκαν με ελικόπτερο από το αμφίβιο πλοίο εφόδου USS Tripoli (LHA 7) και διέσχισαν την Αραβική Θάλασσα για να επιβιβαστούν και να καταλάβουν το M/V Touska».

Όπως συμπληρώνεται «οι πεζοναύτες έκαναν καταρρίχηση στο υπό ιρανική σημαία πλοίο στις 19 Απριλίου, αφότου το αντιτορπιλικό USS Spruance (DDG 111) απενεργοποίησε την πρόωση του Touska όταν το εμπορικό πλοίο δεν συμμορφώθηκε με τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων για διάστημα έξι ωρών».

Νωρίτερα είχε δοθεί στη δημοσιότητα βίντεο με τις προειδοποιήσεις και τα πυρά που εξαπολύθηκαν κατά του πλοίου υπό ιρανική σημαία.

Στο βίντεο, που δημοσιοποιήθηκε μετά την ανάρτηση του Ντόνανλτ Τραμπ ότι το πλοίο βρίσκεται υπό αμερικανικό έλεγχο, ακούγονται αρχικά οι προειδοποιήσεις από το αντιτορπιλικό USS Spruance προς το Τouska.

«Εκκενώστε το μηχανοστάσιο, εκκενώστε το μηχανοστάσιο, ετοιμαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε πυρά ακινητοποίησης» ήταν το μήνυμα του αμερικανικού πλοίου.

Στη συνέχεια, δε, του βίντεο, έχουν καταγραφεί και τα πυρά που χρησιμοποίησε το πλοίου του ναυτικού των ΗΠΑ για να σταματήσει το υπό ιρανική σημαία πλοίο που έπλεε στον κόλπο του Ομάν.

Η ανακοίνωση Τραμπ

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, ανέφερε ότι το φορτηγό πλοίο με το όνομα TOUSKA, μήκους σχεδόν 274 μέτρα και βάρους σχεδόν όσο ένα αεροπλανοφόρο, επιχείρησε να περάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το αντιτορπιλικό USS Spruance του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, εξοπλισμένο με κατευθυνόμενα βλήματα, χτύπησε το TOUSKA στον Κόλπο του Ομάν.

«Σήμερα, ένα φορτηγό πλοίο υπό ιρανική σημαία με το όνομα TOUSKA — μήκους σχεδόν 900 ποδιών και βάρους σχεδόν όσο ένα αεροπλανοφόρο — προσπάθησε να παραβιάσει τον ναυτικό μας αποκλεισμό, και τα πράγματα δεν πήγαν καλά για αυτούς», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Το αντιτορπιλικό USS SPRUANCE του αμερικανικού ναυτικού, εξοπλισμένο με κατευθυνόμενα βλήματα, αναχαίτισε το TOUSKA στον Κόλπο του Ομάν και του έδωσε [του] σαφή προειδοποίηση να σταματήσει», συνεχίζει ο Τραμπ. «Το ιρανικό πλήρωμα αρνήθηκε να υπακούσει, οπότε το πλοίο του ναυτικού μας τους σταμάτησε αμέσως, ανοίγοντας μια τρύπα στο μηχανοστάσιο. Αυτή τη στιγμή, οι πεζοναύτες των ΗΠΑ έχουν υπό την κατοχή τους το σκάφος», συμπλήρωσε.

«Το TOUSKA υπόκειται σε κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ λόγω του ιστορικού παράνομων δραστηριοτήτων του. Έχουμε την πλήρη επιτήρηση του πλοίου και εξετάζουμε τι υπάρχει στο κατάστρωμα!», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

