Τραμπ: Αμερικανοί σταμάτησαν ιρανικό πλοίο που προσπαθούσε να «σπάσει» τον ναυτικό αποκλεισμό – Η Τεχεράνη απειλεί με αντίποινα

Ότι ο αμερικανικός στρατός σταμάτησε ένα πλοίο με σημαία του Ιράν που προσπάθησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής (19.04.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι το πλοίο του Ιράν επιχείρησε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό και τελικά τέθηκε υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του μάλιστα, ανέφερε ότι το φορτηγό πλοίο με το όνομα TOUSKA, μήκους σχεδόν 274 μέτρα και βάρους σχεδόν όσο ένα αεροπλανοφόρο, επιχείρησε να περάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το αντιτορπιλικό USS Spruance του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, εξοπλισμένο με κατευθυνόμενα βλήματα, χτύπησε το TOUSKA στον Κόλπο του Ομάν.

«Σήμερα, ένα φορτηγό πλοίο υπό ιρανική σημαία με το όνομα TOUSKA — μήκους σχεδόν 900 ποδιών και βάρους σχεδόν όσο ένα αεροπλανοφόρο — προσπάθησε να παραβιάσει τον ναυτικό μας αποκλεισμό, και τα πράγματα δεν πήγαν καλά για αυτούς», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

CENTCOM has released video showing the destroyer USS Spruance firing its main gun at the Iranian-flagged cargo vessel Touska as it attempted to breach the U.S. blockade. pic.twitter.com/lOBcv4kqDY April 19, 2026

Και συμπλήρωσε: «Το αντιτορπιλικό USS SPRUANCE του αμερικανικού ναυτικού, εξοπλισμένο με κατευθυνόμενα βλήματα, αναχαίτισε το TOUSKA στον Κόλπο του Ομάν και του έδωσε [του] σαφή προειδοποίηση να σταματήσει», συνεχίζει ο Τραμπ. «Το ιρανικό πλήρωμα αρνήθηκε να υπακούσει, οπότε το πλοίο του ναυτικού μας τους σταμάτησε αμέσως, ανοίγοντας μια τρύπα στο μηχανοστάσιο. Αυτή τη στιγμή, οι πεζοναύτες των ΗΠΑ έχουν υπό την κατοχή τους το σκάφος».

«Το TOUSKA υπόκειται σε κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ λόγω του ιστορικού παράνομων δραστηριοτήτων του. Έχουμε την πλήρη επιτήρηση του πλοίου και εξετάζουμε τι υπάρχει στο κατάστρωμα!», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Στο μεταξύ βίντεο με τις προειδοποιήσεις και τα πυρά που εξαπολύθηκαν κατά του πλοίου υπό ιρανική σημαία TOUSKA που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν, έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο βίντεο, που δημοσιοποιήθηκε μετά την ανάρτηση του Ντόνανλτ Τραμπ ότι το πλοίο βρίσκεται υπό αμερικανικό έλεγχο, ακούγονται αρχικά οι προειδοποιήσεις από το αντιτορπιλικό USS Spruance προς το TOUSKA.

«Εκκενώστε το μηχανοστάσιο, εκκενώστε το μηχανοστάσιο, ετοιμαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε πυρά ακινητοποιήσης» ήταν το μήνυμα του αμερικανικού πλοίου.

Στη συνέχεια, δε, του βίντεο, έχουν καταγραφεί και τα πυρά που χρησιμοποίησε το πλοίου του ναυτικού των ΗΠΑ για να σταματήσει το υπό ιρανική σημαία πλοίο που έπλεε στον κόλπο του Ομάν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της U.S. Central Command «το αντιτορπιλικό USS Spruance (DDG 111) με κατευθυνόμενους πυραύλους αναχαίτισε το M/V Touska καθώς διέσχιζε τη βόρεια Αραβική Θάλασσα με 17 κόμβους καθ’ οδόν προς το Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξέδωσαν πολλαπλές προειδοποιήσεις και ενημέρωσαν το πλοίο με ιρανική σημαία ότι παραβίαζε τον αποκλεισμό των ΗΠΑ».

Όπως επισημαίνεται «αφού το πλήρωμα του Touska δεν συμμορφώθηκε με επανειλημμένες προειδοποιήσεις για διάστημα έξι ωρών, το Spruance έδωσε εντολή στο πλοίο να εκκενώσει το μηχανοστάσιο του. Το Spruance απενεργοποίησε την πρόωση του Touska εκτοξεύοντας αρκετές βολές από το πυροβόλο MK 45 5 ιντσών του αντιτορπιλικού στο μηχανοστάσιο του Touska» ενώ στη συνέχεια «Αμερικανοί πεζοναύτες από την 31η Μονάδα Εκστρατείας Πεζοναυτών επιβιβάστηκαν αργότερα στο μη συμμορφούμενο πλοίο, το οποίο παραμένει υπό την επιτήρηση των ΗΠΑ».

«Οι αμερικανικές δυνάμεις ενήργησαν με σκόπιμο, επαγγελματικό και αναλογικό τρόπο για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση. Από την έναρξη του αποκλεισμού, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν δώσει εντολή σε 25 εμπορικά πλοία να επιστρέψουν σε ιρανικό λιμάνι ή να επιστρέψουν σε αυτό» καταλήγει η ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ενόπλεων Δυνάμεων των ΗΠΑ.

Το Ιραν απειλεί με αντίποινα

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα ανταποδώσουν σύντομα, θα λάβουν μέτρα αντιποίνων για αυτή την ενέργεια ένοπλης πειρατείας και εναντίον των Αμερικανών στρατιωτικών», ανέφερε μέσω Telegram εκπρόσωπος του ιρανικού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας.

Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι «παραβίασε την κατάπαυση του πυρός» δύο εβδομάδων, που εφαρμόζεται από την 8η Απριλίου.

Το Ιράν ανακοίνωσε την Παρασκευή την άρση του αποκλεισμού του στα Στενά του Ορμούζ από τα οποία διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Το Σάββατο όμως, πήρε πίσω την κίνηση, γνωστοποίησε πως επανέρχεται ο «αυστηρός έλεγχός» του, με δεδομένη την απόφαση των ΗΠΑ να συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του χθες Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Τεχεράνη πως παραβίασε την κατάπαυση του πυρός, η ισχύς της οποίας εκπνέει μεθαύριο Τετάρτη, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον ιδίως γαλλικού και βρετανικού πλοίου, κατ’ αυτόν.

Το αν δοθεί παράταση στην προσωρινή εκεχειρία, παραμένει άγνωστο.

Αρνείται να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις το Ιράν

Και ενώ γίνονται προσπάθειες για να συνεχιστεί η εκεχειρία, ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παραμένει στον αέρα. Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανακοίνωση πως η Τεχεράνη δεν είναι διατεθειμένη να συμμετάσχει στις συνομιλίες στο Πακιστάν, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως στέλνει αντιπροσωπεία του στο Ισλαμαμπάντ.

Άλλα ιρανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών της Ισλαμικής Δημοκρατίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να διεξαχθούν οι συνομιλίες.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο οποίος ήταν επικεφαλής της αποστολής των διαπραγματευτών της Τεχεράνης στο Ισλαμαμπάντ στον πρώτο γύρο, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, έκανε λόγο για «πολλές διαφωνίες».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα χθες ότι θα στείλει στο Πακιστάν τον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας την 11η Απριλίου που διεξήγαγε τις -επιπέδου χωρίς προηγούμενο, πλην άκαρπες- διμερείς διαπραγματεύσεις, έχοντας μαζί του τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ.

Διαβάστε επίσης

Πάπας Λέων: Απηύθυνε έκκληση από την Ανγκόλα να «σιγήσουν τα όπλα» στην Ουκρανία

Παρίσι: Μεγάλη επιχείρηση από τις αρχές για ελεγχόμενη έκρηξη σε βόμβα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Στον «αέρα» οι συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ: «Δεν πάμε» λέει η Τεχεράνη – «Τελευταία ευκαιρία» απαντά ο Τραμπ