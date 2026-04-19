Στον «αέρα» οι συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ: «Δεν πάμε» λέει η Τεχεράνη – «Τελευταία ευκαιρία» απαντά ο Τραμπ

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να έχει στείλει τους Βανς, Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Ισλαμαμπάντ για νέο γύρο διαπραγματεύσεων με το Ιράν, αλλά η Τεχεράνη διαψεύδει πως θα πάει, λέγοντας πως δεν υπάρχει και λόγος να το πράξει.

Σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, η κυβέρνηση διέψευσε πληροφορίες περί δεύτερου γύρου συνομιλιών με τις ΗΠΑ, αναφέροντας πως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και παράλληλα πρόσθεσαν ότι ακόμη κι αν υπήρχε τέτοια σκέψη, δεν υπάρχει λόγος να πραγματοποιηθεί καθώς θεωρούν υπερβολικές τις απαιτήσεις των Αμερικανών. Παράλληλα, σύμφωνα με το IRNA, η Ουάσιγκτον «υιοθετεί αντιφατικές θέσεις και μεταβάλλει συχνά τη διαπραγματευτική της στάση».

Υπό τις παρούσες συνθήκες δεν διαφαίνεται θετική προοπτική για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, εκτός κι αν το Ιράν τελικά δεχτεί να πάει στο Πακιστάν.

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης εξέφρασαν αμφιβολίες για το σχέδιο των ΗΠΑ που παρέλαβαν μέσω Πακιστάν. Δεν έχουν απαντήσει καν επισήμως, ωστόσο η διαρροή ότι θεωρούν υπερβολικές τις απαιτήσεις Τραμπ, ισοδυναμεί με «όχι».

«Τελευταία ευκαιρία» λέει ο Τραμπ

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ φοβούμενος ενδεχομένως ένα νέο φιάσκο, ξεκίνησε νέο γύρο απειλών. Δήλωσε στο Fox News ότι αυτή είναι η «τελευταία ευκαιρία» για το Ιράν να αποδεχτεί μια ειρηνευτική συμφωνία και πως αν δεν υπογραψει, «ολόκληρη η χώρα θα ανατιναχθεί».

Η εκεχειρία λήγει την Τετάρτη…

