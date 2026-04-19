search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 19:39
search
MENU CLOSE
Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Εμπρησμός σε συναγωγή στο βορειοδυτικό Λονδίνο: «Αυξάνεται η βία», προειδοποιεί ο Αρχιραβίνος

Νέος εμπρησμός σε συναγωγή στο βορειοδυτικό Λονδίνο εντείνει την ανησυχία για κλιμάκωση επιθέσεων κατά της εβραϊκής κοινότητας, με τον Αρχιραβίνο της Βρετανίας να προειδοποιεί ότι η βία «αποκτά δυναμική».

Στόχος έγινε η συναγωγή Kenton United, στο Χάροου, όπου άγνωστοι έσπασαν παράθυρο και πέταξαν μπουκάλι με εύφλεκτο υλικό, προκαλώντας περιορισμένες ζημιές από καπνό, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Η επίθεση έρχεται να προστεθεί σε σειρά εμπρησμών και αποπειρών τις τελευταίες εβδομάδες, μεταξύ των οποίων περιστατικά σε Φίντσλεϊ και Χέντον, με τις αρχές να εξετάζουν ορισμένα ως αντισημιτικά εγκλήματα μίσους υπό το πρίσμα της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας. Ο Αρχιραβίνος Εφραίμ Μίρβις έκανε λόγο για «συνεχιζόμενη εκστρατεία εκφοβισμού και βίας», προειδοποιώντας ότι απειλείται η ασφάλεια και η ελευθερία λατρείας της κοινότητας.

 Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε τις επιθέσεις «αποτρόπαιες», διαμηνύοντας ότι «δεν θα γίνουν ανεκτές» και ανακοινώνοντας ενίσχυση της εμφανής αστυνόμευσης. 

Η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει αυξήσει τις περιπολίες στο βορειοδυτικό Λονδίνο, με συμμετοχή και ένοπλων και αντιτρομοκρατικών δυνάμεων, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

