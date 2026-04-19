Ουκρανία: 8 άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο έπειτα από επίθεση με πυροβολισμούς στο Κίεβο

Οκτώ άνθρωποι, μεταξύ αυτών ένα παιδί, εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία του Κιέβου σήμερα, αφού τραυματίστηκαν σε μια επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο.

Ένας άνδρας, γεννημένος στη Ρωσία, άνοιξε πυρ με ένα αυτόματο όπλο εναντίον περαστικών χθες, προτού ταμπουρωθεί μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ κρατώντας ομήρους, όπου τον πυροβόλησε και σκότωσε η αστυνομία.

Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο στο σούπερ μάρκετ, αφού επιχείρησαν, ανεπιτυχώς, να διαπραγματευτούν με τον ύποπτο για 40 λεπτά.

Ο Κλίτσκο δήλωσε πως η κατάσταση της υγείας του τραυματισμένου παιδιού, οι γονείς του οποίου σκοτώθηκαν στην επίθεση, είναι μέτρια, ενώ ένας από τους ενήλικες που έχει τραυματιστεί βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Χθες, ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως από τους πυροβολισμούς, που σημειώθηκαν στη συνοικία Χολοσιίβσκι της ουκρανικής πρωτεύουσας, τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι.

«Όλοι λαμβάνουν κάθε αναγκαία ιατρική φροντίδα», έγραψε ο δήμαρχος σε μήνυμά του στο Telegram.

Το σούπερ μάρκετ έχει αποκλειστεί και παραμένει κλειστό. Τρύπες από σφαίρες είναι ορατές σε παράθυρα του καταστήματος και κηλίδες αίματος διακρίνονται στο πεζοδρόμιο.

Πολίτες άφησαν λουλούδια δίπλα σε μια πολυκατοικία, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από το σούπερ μάρκετ, στο σημείο όπου ο ένοπλος πυροβόλησε τα πρώτα του θύματα.

«Είδα ανθρώπους να αρπάζουν τα παιδιά τους από την παιδική χαρά και να τρέχουν για να σωθούν. Φώναζαν: φύγετε, κρυφτείτε. Ο κόσμος δεν καταλάβαινε τι συνέβαινε. Έλεγαν πως ήταν ένας άνδρας εκεί, ένας άνδρας πυροβολούσε με ένα αυτόματο», περιέγραψε στο Ρόιτερς η Νταρίνα, μια 31χρονη κάτοικος.

