ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 20:34
18.04.2026 19:39

Κίεβο: Ένοπλος άνοιξε πυρ – Τουλάχιστον πέντε νεκροί – Νεκρός ο δράστης μετά από επιχείρηση της αστυνομίας (Video)

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο από πυρά ενόπλου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστος άνοιξε πυρ εναντίον περαστικών στην περιοχή Χολοσίβσκι του Κιέβου, στη συνέχεια «ταμπουρώθηκε» εντός ενός σουπερμάρκετ, όπου κράτησε και ομήρους και πραγματοποιήθηκε ειδική επιχείρηση για τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος και σκοτώθηκε έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών.

Βίντεο που έχουν ανέβει στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τους ομήρους να αποχωρούν από το σουπερμάρκετ συνοδεία αστυνομικών.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο ο ένοπλος είχε καταφύγει μέσα στο σουπερμάρκετ, από το οποίο ακούστηκαν πυροβολισμοί και σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις υπάρχουν νεκροί και εντός του καταστήματος. Ακόμα ανέφερε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 15 τραυματίες ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Ο δήμαρχος είχε κάνει λόγο αρχικά για δύο νεκρούς, ωστόσο σε ανάρτησή του στο Χ, στην οποία εκφράζει τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοαντίμιρ Ζελένσκι, ανέβασε τον αριθμό των νεκρών σε πέντε.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιxόρ Κλιμένκο, μόλις ανακοίνωσε ότι ο δράστης που άνοιξε πυρ εναντίον αμάχων στο Κίεβο έχει εξουδετερωθεί. Διερευνώνται όλες οι περιστάσεις. Μέχρι στιγμής, έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος πέντε ατόμων. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους οικείους τους. Δέκα άτομα νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή με τραύματα και ψυχικά τραύματα. Όλοι λαμβάνουν την απαραίτητη βοήθεια. Τέσσερις όμηροι έχουν διασωθεί. Αναμένουμε ταχεία διερεύνηση. Οι ερευνητές της Εθνικής Αστυνομίας και της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας βρίσκονται σε δράση. Έχω δώσει εντολή στον υπουργό Εσωτερικών και στον αρχηγό της Εθνικής Αστυνομίας της Ουκρανίας να δημοσιοποιήσουν όλες τις επαληθευμένες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση».

