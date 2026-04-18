Λίβανος: Νεκρός γάλλος λοχίας στην επίθεση κατά των κυανόκρανων – Τη Χεζμπολάχ κατηγορεί ο Μακρόν

Ένας γάλλος λοχίας, ο Φλοριάν Μοντοριό, βρήκε τραγικό θάνατο και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν σήμερα στον νότιο Λίβανο, κατά τη διάρκεια επίθεσης εναντίον Κυανόκρανων, ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, «δείχνοντας» τη Χεζμπολάχ.
«Το Έθνος υποκλίνεται με σεβασμό και εκφράζει τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των στρατιωτών μας και σε όλους τους στρατιωτικούς μας που επιχειρούν για την ειρήνη στον Λίβανο. Όλα οδηγούν στο να σκεφθούμε πως την ευθύνη για αυτήν την επίθεση φέρει η Χεζμπολάχ. Η Γαλλία αξιώνει από τις λιβανικές αρχές να συλλάβουν αμέσως τους ενόχους και να αναλάβουν τις ευθύνες τους στο πλευρό της UNIFIL», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ, ο γάλλος πρόεδρος.
Ο πρόεδρος του Λιβάνου καταδίκασε την επίθεση σε βάρος των γάλλων Κυανόκρανων και υποσχέθηκε τη σύλληψη όσων ευθύνονται.
Από την πλευρά της, η υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρέν, δήλωσε πως ο λοχίας που σκοτώθηκε το Σάββατο στον Λίβανο έπεσε σε «ενέδρα» και υπέκυψε έπειτα από «ευθεία βολή».
O λοχίας Φλοριάν Μοντοριό «βρισκόταν σε αποστολή να καθαρίσει έναν δρόμο προς μια θέση της UNIFIL, που είχε αποκλειστεί για αρκετές ημέρες λόγω των μαχών στην περιοχή και έπεσε σε ενέδρα από μια ένοπλη ομάδα από πολύ κοντινή απόσταση. Χτυπήθηκε αμέσως από ευθεία βολή από ένα μικρό όπλο και ανασύρθηκε υπό πυρά από τους συντρόφους του, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή», έγραψε η υπουργός στην ανάρτησή της στο Χ.
Την ίδια ώρα, η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) καταδίκασε αυτό που περιέγραψε ως μια «εσκεμμένη επίθεση εναντίον ειρηνευτικών δυνάμεων» αφού ένα μέλος της σκοτώθηκε και άλλα τρία τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση μιας ένοπλης μη κρατικής ομάδας, ενώ επιχειρούσαν να απομακρύνουν εκρηκτικά στον νότιο Λίβανο.
«Η UNIFIL ξεκίνησε μία έρευνα για να καθορίσει τις συνθήκες σχετικά με αυτό το τραγικό περιστατικό. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως τα πυρά προήλθαν από μη κρατικούς παράγοντες (λέγεται τη Χεζμπολάχ)», επισημαίνει σε μια ανακοίνωση η UNIFIL.
Διαβάστε επίσης:
Meta: «Κύμα» απολύσεων 8.000 εργαζομένων έως τον Μάιο – Μειώνει το 10% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της
Βρετανία: Έντονες αντιδράσεις για την πρόταση επιβολής εισιτηρίου στα μουσεία
Λαβρόφ από Τουρκία: «Ήρθε η ώρα για μια συζήτηση με τις ΗΠΑ για τους μελλοντικούς οικονομικούς δεσμούς Μόσχας-Ουάσιγκτον»
