search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 15:20
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.04.2026 15:15

Βρετανία: Έντονες αντιδράσεις για την πρόταση επιβολής εισιτηρίου στα μουσεία

Η Μεγάλη Βρετανία εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής εισιτηρίου σε επισκέπτες από κράτη του εξωτερικού για την είσοδο σε ορισμένα από τα διασημότερα μουσεία της, μία πρόταση που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις επαναπατρισμού πολιτιστικών αγαθών αλλά και από χώρες που διεκδικούν εκθέματα.

Δεν υπάρχει κανείς που να αγνοεί ότι ένα από τα βασικά επιχειρήματα του Βρετανικού Μουσείου, όπως στην περίπτωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, είναι πως τα εκθέτει δωρεάν στο κοινό. Αν αυτό το καθεστώς αλλάξει, τότε η θέση του μουσείου στο συγκεκριμένο ζήτημα αποδυναμώνεται ακόμη περισσότερο.

Η δωρεάν είσοδος στα εθνικά μουσεία και τις γκαλερί της χώρας είχε θεσπιστεί το 2001, με στόχο την ευρύτερη πρόσβαση στον πολιτισμό.

Η βρετανική κυβέρνηση ανέφερε πρόσφατα ότι θα εξετάσει, σε συνεργασία με τον μουσειακό τομέα, το ενδεχόμενο χρέωσης των επισκεπτών από τρίτες χώεες, καθώς και πώς αυτό θα μπορούσε να στηρίξει τον πολιτιστικό τομέα.

Η πρόταση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα λόγω των συνεχιζόμενων διεκδικήσεων για επιστροφή αντικειμένων που αφαιρέθηκαν κατά την αποικιοκρατική περίοδο και εξακολουθούν να εκτίθενται σε ευρωπαϊκά μουσεία.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα Γλυπτά του Παρθενώνα και τα Μπρούτζινα του Μπενίν, όπως υπογραμμίζεται σε δημοσίευμα του Reuters.

Χώρες όπως η Γκάνα, υποστηρίζουν ότι η επιβολή τέτοιων χρεώσεων εγείρει ζητήματα «δικαιοσύνης», ειδικά όταν βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την επιστροφή πολιτιστικών θησαυρών. Οργανώσεις και επιτροπές από την Καραϊβική και την Αφρική κάνουν λόγο για διεύρυνση των ανισοτήτων, ενώ, άλλοι φορείς προτείνουν εξαιρέσεις για επισκέπτες από χώρες προέλευσης των εκθεμάτων.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3