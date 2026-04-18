«Μας δώσατε άδεια για να κινηθούμε, γιατί μας επιτίθεστε;» – Πλοία προσπάθησαν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ μετά το νέο κλείσιμο και δέχθηκαν πυρά (Video)

Πυρά από τους Φρουρούς της Επανάστασης δέχθηκαν πλοία προς την κατεύθυνση τους, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ μετά την ανακοίνωση από το Ιράν για νέο αποκλεισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ηχητικό ντοκουμέντο που επικαλείται ο ΣΚΑΪ, ένα ινδικό τάνκερ φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ελαφρύ οπλισμό και εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Λίγο αργότερα το Reuters σε τηλεγράφημά του σημείωσε επικαλούμενο πηγές από τον τομέα της ναυτιλιακής ασφάλειας και της ναυτιλίας ότι τουλάχιστον δύο εμπορικά πλοία ανέφεραν ότι δέχθηκαν πυροβολισμούς καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ.

Hormuz



Dramatic moment: The Revolutionary Guards stop an Indian container ship coming from the United Arab Emirates and force it to turn around!



The Iranian Revolutionary Guard Navy informed the container ship "Bahagia Lakshmi" (an Indian crewed ship departing from the… pic.twitter.com/hzUAmDFxmE — KORRINA (@KORRINA31535546) April 18, 2026

Στο πρώτο ηχητικό ακούγεται ο κυβερνήτης ινδικού δεξαμενόπλοιου που δέχτηκε πυρά από το Ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό να λέει: «Μας δώσατε άδεια για να κινηθούμε, γιατί μας επιτίθεστε»;.

Στο δεύτερο ηχητικό, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, o κυβερνήτης διαμαρτύρεται και εκπέμπει σήμα κινδύνου, ενώ ακούγονται πυρά από ελαφρύ οπλισμό.

Την ίδια ώρα οι Times Of India αναφέρουν ότι σημειώθηκε περιστατικό πυροβολισμών στα Στενά του Ορμούζ, καθώς τουλάχιστον δύο πλοία επιχείρησαν να το διασχίσουν.

Οι αναφορές διαδίδονται και στα social media, όπου αρκετοί χρήστες αναφέρονται στο περιστατικό και αναφέρουν ότι το πλοίο διέκοψε την πορεία του και άλλαξε πορεία. Παράλληλα, άλλοι λογαριασμοί αναφέρουν ότι το πλοίο απλά δέχθηκε προειδοποίηση και στη συνέχεια άλλαξε πορεία.

