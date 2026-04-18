search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 15:20
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.04.2026 14:36

«Μας δώσατε άδεια για να κινηθούμε, γιατί μας επιτίθεστε;» – Πλοία προσπάθησαν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ μετά το νέο κλείσιμο και δέχθηκαν πυρά (Video)

18.04.2026 14:36
Πυρά από τους Φρουρούς της Επανάστασης δέχθηκαν πλοία προς την κατεύθυνση τους, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ μετά την ανακοίνωση από το Ιράν για νέο αποκλεισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ηχητικό ντοκουμέντο που επικαλείται ο ΣΚΑΪ, ένα ινδικό τάνκερ φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ελαφρύ οπλισμό και εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Λίγο αργότερα το Reuters σε τηλεγράφημά του σημείωσε επικαλούμενο πηγές από τον τομέα της ναυτιλιακής ασφάλειας και της ναυτιλίας ότι τουλάχιστον δύο εμπορικά πλοία ανέφεραν ότι δέχθηκαν πυροβολισμούς καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ. 

Στο πρώτο ηχητικό ακούγεται ο κυβερνήτης ινδικού δεξαμενόπλοιου που δέχτηκε πυρά από το Ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό να λέει: «Μας δώσατε άδεια για να κινηθούμε, γιατί μας επιτίθεστε»;.

Στο δεύτερο ηχητικό, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, o κυβερνήτης διαμαρτύρεται και εκπέμπει σήμα κινδύνου, ενώ ακούγονται πυρά από ελαφρύ οπλισμό.

Την ίδια ώρα οι Times Of India αναφέρουν ότι σημειώθηκε περιστατικό πυροβολισμών στα Στενά του Ορμούζ, καθώς τουλάχιστον δύο πλοία επιχείρησαν να το διασχίσουν.

Οι αναφορές διαδίδονται και στα social media, όπου αρκετοί χρήστες αναφέρονται στο περιστατικό και αναφέρουν ότι το πλοίο διέκοψε την πορεία του και άλλαξε πορεία. Παράλληλα, άλλοι λογαριασμοί αναφέρουν ότι το πλοίο απλά δέχθηκε προειδοποίηση και στη συνέχεια άλλαξε πορεία.

Διαβάστε επίσης:

Ιράκ: Οι εξαγωγές πετρελαίου θα ξαναρχίσουν εντός των επόμενων ημερών

Axios: Ο Τραμπ σόκαρε τον Νετανιάχου – Το Ισραήλ ζήτησε εξηγήσεις για την «απαγόρευση» να βομβαρδίζει τον Λίβανο

Μέση Ανατολή: Η Τεχεράνη έκλεισε ξανά τα Στενά του Ορμούζ, κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν τη συμφωνία – Στο Πακιστάν, ΗΠΑ και Ιράν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Έντονες αντιδράσεις για την πρόταση επιβολής εισιτηρίου στα μουσεία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Νέα μεταλλαγμένα: Η Greenpeace κρούει τον κώδωνα το κινδύνου – «Δεν θα ξέρουμε τι τρώμε»

ΕΛΛΑΔΑ

Ταύρος: Συνελήφθη 33χρονος που πετούσε μπάζα σε οικόπεδο

LIFESTYLE

Έμινεμ: Έγινε παππούς για 2η φορά

ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ από Τουρκία: «Ήρθε η ώρα για μια συζήτηση με τις ΗΠΑ για τους μελλοντικούς οικονομικούς δεσμούς Μόσχας-Ουάσιγκτον»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

Σπουδαστές έχουν κάνει αγωγή για εξαπάτηση στο κολέγιο από το οποίο πήρε πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Το κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας (Μέρος Δεύτερο)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κασσελάκης ζητά αποπομπή του Κυρανάκη για σεξιστική συμπεριφορά στην Καραμήτρου

ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν – Μελόνι ήρθαν πολύ… κοντά έξω από το Ελιζέ – Δείτε βίντεο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 15:18
glypta parthenona 76- new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Έντονες αντιδράσεις για την πρόταση επιβολής εισιτηρίου στα μουσεία

metallagmena
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Νέα μεταλλαγμένα: Η Greenpeace κρούει τον κώδωνα το κινδύνου – «Δεν θα ξέρουμε τι τρώμε»

baza (1) (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ταύρος: Συνελήφθη 33χρονος που πετούσε μπάζα σε οικόπεδο

1 / 3