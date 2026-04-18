ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 15:20
18.04.2026 14:25

Ιράκ: Οι εξαγωγές πετρελαίου θα ξαναρχίσουν εντός των επόμενων ημερών

Το υπουργείο Πετρελαίου του Ιράκ δηλώνει ότι θα ξαναρχίσει τις εξαγωγές από όλα τα πετρελαϊκά κοιτάσματα τις επόμενες ημέρες.

«Είμαστε σε επαφή με δεξαμενόπλοια και μεγάλες εταιρείες για τη σύναψη συμβολαίων εξαγωγής πετρελαίου, και η πόρτα είναι ανοιχτή για όλες τις εταιρείες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Σαχίμπ Μπαζούν, στο ιρακινό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Μέσα σε λίγες μέρες, θα ξαναρχίσουμε τις εξαγωγές πετρελαίου και όλα τα κοιτάσματα είναι έτοιμα», τόνισε.

Ο Σαχίμπ Μπαζούν πρόσθεσε ότι η επιτάχυνση της διαδικασίας εξαγωγής «προσφέρει σταθερότητα, δημιουργεί κρατικά έσοδα, στηρίζει την εγχώρια παραγωγή πετρελαίου και καλύπτει τις ανάγκες της τοπικής αγοράς σε αέριο για τη λειτουργία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας».

Σε ξεχωριστή εξέλιξη, το υπουργείο Μεταφορών του Ιράκ ανακοίνωσε ότι ένα δεξαμενόπλοιο έφτασε στο λιμάνι της Βασόρας για να φορτώσει δύο εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, αναφέρει το Al Jazeera.

Διαβάστε επίσης:

Axios: Ο Τραμπ σόκαρε τον Νετανιάχου – Το Ισραήλ ζήτησε εξηγήσεις για την «απαγόρευση» να βομβαρδίζει τον Λίβανο

Μέση Ανατολή: Η Τεχεράνη έκλεισε ξανά τα Στενά του Ορμούζ, κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν τη συμφωνία – Στο Πακιστάν, ΗΠΑ και Ιράν

Ναταλί Μπαγιέ: Πέθανε η πολυβραβευμένη γαλλίδα ηθοποιός

ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Έντονες αντιδράσεις για την πρόταση επιβολής εισιτηρίου στα μουσεία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Νέα μεταλλαγμένα: Η Greenpeace κρούει τον κώδωνα το κινδύνου – «Δεν θα ξέρουμε τι τρώμε»

ΕΛΛΑΔΑ

Ταύρος: Συνελήφθη 33χρονος που πετούσε μπάζα σε οικόπεδο

LIFESTYLE

Έμινεμ: Έγινε παππούς για 2η φορά

ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ από Τουρκία: «Ήρθε η ώρα για μια συζήτηση με τις ΗΠΑ για τους μελλοντικούς οικονομικούς δεσμούς Μόσχας-Ουάσιγκτον»

ΕΛΛΑΔΑ

Σπουδαστές έχουν κάνει αγωγή για εξαπάτηση στο κολέγιο από το οποίο πήρε πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Το κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας (Μέρος Δεύτερο)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κασσελάκης ζητά αποπομπή του Κυρανάκη για σεξιστική συμπεριφορά στην Καραμήτρου

ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν – Μελόνι ήρθαν πολύ… κοντά έξω από το Ελιζέ – Δείτε βίντεο

