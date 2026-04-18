Ιράκ: Οι εξαγωγές πετρελαίου θα ξαναρχίσουν εντός των επόμενων ημερών

Το υπουργείο Πετρελαίου του Ιράκ δηλώνει ότι θα ξαναρχίσει τις εξαγωγές από όλα τα πετρελαϊκά κοιτάσματα τις επόμενες ημέρες.

«Είμαστε σε επαφή με δεξαμενόπλοια και μεγάλες εταιρείες για τη σύναψη συμβολαίων εξαγωγής πετρελαίου, και η πόρτα είναι ανοιχτή για όλες τις εταιρείες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Σαχίμπ Μπαζούν, στο ιρακινό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Μέσα σε λίγες μέρες, θα ξαναρχίσουμε τις εξαγωγές πετρελαίου και όλα τα κοιτάσματα είναι έτοιμα», τόνισε.

Ο Σαχίμπ Μπαζούν πρόσθεσε ότι η επιτάχυνση της διαδικασίας εξαγωγής «προσφέρει σταθερότητα, δημιουργεί κρατικά έσοδα, στηρίζει την εγχώρια παραγωγή πετρελαίου και καλύπτει τις ανάγκες της τοπικής αγοράς σε αέριο για τη λειτουργία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας».

Σε ξεχωριστή εξέλιξη, το υπουργείο Μεταφορών του Ιράκ ανακοίνωσε ότι ένα δεξαμενόπλοιο έφτασε στο λιμάνι της Βασόρας για να φορτώσει δύο εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, αναφέρει το Al Jazeera.

