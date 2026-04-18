Μέση Ανατολή: Η Τεχεράνη έκλεισε ξανά τα Στενά του Ορμούζ, κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν τη συμφωνία – Στο Πακιστάν, ΗΠΑ και Ιράν

Στο Πακιστάν, για να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τη Δευτέρα, αναμένεται να φτάσουν το Σαββατοκύριακο αμερικανικές και ιρανικές αντιπροσωπείες, σύμφωνα με ιρανικές πηγές που επικαλείται το CNN.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν επιβεβαιώσει, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, πως έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες.

Την ίδια ώρα, ο αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, με ιρανούς αξιωματούχους να διαψεύδουν δηλώσεις τους και να τον εγκαλούν για «7 ψέματα σε μία ώρα».

«Μέχρι να αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ»

Κι ενώ το πρωί του Σαββάτου, μια νηοπομπή δεξαμενόπλοιων διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ σύμφωνα με στοιχεία από την ιστοσελίδα παρακολούθησης MarineTraffic (τέσσερα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και αρκετά δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου και χημικών προϊόντων), η Τεχεράνη τα έκλεισε ξανά, καθώς οι ΗΠΑ δεν ήραν τον ναυτικό αποκλεισμό.

Σε δήλωση που μεταδόθηκε από τον ιρανικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό IRIB, η διοίκηση των «Φρουρών της Επανάστασης» ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «συνέχισαν τις πράξεις πειρατείας και θαλάσσιας κλοπής υπό το πρόσχημα ενός λεγόμενου αποκλεισμού».

«Για τον λόγο αυτό, ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει στην προηγούμενη κατάστασή του, και αυτή η στρατηγική θαλάσσια οδός βρίσκεται πλέον υπό αυστηρή διαχείριση και έλεγχο από τις ένοπλες δυνάμεις», ανέφερε.

«Μέχρις ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκαταστήσουν την πλήρη ελευθερία ναυσιπλοΐας για τα πλοία που ταξιδεύουν από το Ιράν προς τους προορισμούς τους και αντίστροφα, η κατάσταση στην περιοχή θα παραμείνει υπό αυστηρό έλεγχο και στην προηγούμενη κατάστασή της», δήλωσε η διοίκηση του IRGC.

Πάνω από 120 συλλήψεις από τους Φρουρούς της Επανάστασης για κατασκοπεία

Περισσότερα από 120 άτομα συνέλαβε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στο Ιράν, για σχέσεις με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ. Οι συλληφθέντες φέρονται να «προετοίμαζαν το έδαφος για στρατιωτική επίθεση από τον εχθρό» όπως μετέδωσε το Tasnim.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν επτά ύποπτοι στην επαρχία του ανατολικού Αζερμπαϊτζάν της χώρας, οι οποίοι φέρονται να «έστελναν συντεταγμένες ευαίσθητων τοποθεσιών στα κεντρικά τους γραφεία».

Ακόμη 69 άτομα συνελήφθησαν στην επαρχία Μαζανταράν και 51 συμπεριλαμβανομένων τριών «ομάδων κατασκοπείας», αποκαλύφθηκαν στην επαρχία Κερμάν.

Ανοιχτός εν μέρει ο εναέριος χώρος του Ιράν

Στο μεταξύ, ο εναέριος χώρος του Ιράν άνοιξε εν μέρει σήμερα το πρωί και επετράπησαν ξανά διεθνείς πτήσεις πάνω από το ανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Part of Iran’s Airspace Reopens



Iran’s Civil Aviation Organization has announced that, in accordance with a newly issued NOTAM (Notice to Airmen), the country’s airspace and several airports reopened at 7:00 AM local time today, Saturday, April 18, 2026. pic.twitter.com/5uxby7BHpB April 18, 2026

«Οι εναέριοι διάδρομοι στο ανατολικό τμήμα της χώρας είναι ανοιχτοί για διεθνείς πτήσεις» και πολλά αεροδρόμια άνοιξαν ξανά στις 7:00 π.μ. (6:30 π.μ. ώρα Ελλάδας), τόνισε η Υπηρεσία, επικαλούμενη NOTAM προς τους πιλότους παγκοσμίως, μια κίνηση που έρχεται στο πλαίσιο της εκεχειρίας στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης αεροσκαφών FlightRadar24, λίγο πριν τις 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδας, κανένα αεροσκάφος δεν πετούσε ακόμη πάνω από το Ιράν, το οποίο έκλεισε τον εναέριο χώρο του στις 28 Φεβρουαρίου, μέρα έναρξης του ισραηλινο-αμερικανικού πολέμου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Λίβανος: Στα σπίτια τους, εν μέσω εκεχειρίας, επιστρέφουν οι εκτοπισμένες οικογένειες

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στον Λίβανο, καθώς οικογένειες που εκτοπίστηκαν από το Ισραήλ επιστρέφουν στα σπίτια τους, μετά τη συμφωνία για εκεχειρία.

Διαβάστε επίσης:

Ναταλί Μπαγιέ: Πέθανε η πολυβραβευμένη γαλλίδα ηθοποιός

Φιντάν: Το Ισραήλ χρησιμοποιεί τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή για να «καταλάβει περισσότερα εδάφη»

Ουκρανία: Ρωσικοί βομβαρδισμοί σε λιμάνια και εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας



