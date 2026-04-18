ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 11:25
Φιντάν: Το Ισραήλ χρησιμοποιεί τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή για να «καταλάβει περισσότερα εδάφη»

Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ως πρόσχημα για να «καταλάβει περισσότερα εδάφη».

«Το Ισραήλ δεν επιδιώκει να θωρακίσει τη δική του ασφάλεια. Το Ισραήλ θέλει περισσότερα εδάφη. Η ασφάλεια χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση Νετανιάχου ως πρόσχημα για να καταλάβει περισσότερα εδάφη», δήλωσε ο Φιντάν σε διπλωματικό φόρουμ στην Αττάλεια, στη νότια Τουρκία.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι, εκτός από τα παλαιστινιακά εδάφη (Λωρίδα της Γάζας, Δυτική Όχθη, Ανατολική Ιερουσαλήμ), το Ισραήλ θέλει τώρα να ασκήσει κυριαρχία σε εδάφη που ανήκουν στον Λίβανο και τη Συρία.

«Πρόκειται για μια συνεχή κατοχή και επεκτατισμό… Αυτό πρέπει να σταματήσει», πρόσθεσε ο Φιντάν, υποστηρίζοντας ότι «το Ισραήλ έχει δημιουργήσει μια ψευδαίσθηση διεθνώς προσποιούμενο ότι επιδιώκει μόνο τη δική του ασφάλεια».

