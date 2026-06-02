Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Άνω Λιόσια-Ασπρόπυργος λόγω φωτιάς – Με λεωφορεία η μετακίνηση των επιβατών

Φωτιά ξέσπασε αργά το απόγευμα της Τρίτης, 2/6, στον Ασπρόπυργο, κοντά στις γραμμές του Προαστιακού, με συνέπεια να διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος.

Στο σημείο έχουν σπεύσει εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1329 (Κιάτο – Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Ασπροπύργου, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2301 (Κιάτο – Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Κορίνθου και η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2300 (Πειραιάς – Κιάτο) παραμένει στον Σταθμό Άνω Λιοσίων.

Με σχετική ανακοίνωση η εταιρεία ενημέρωσε ότι οι επιβάτες των δρομολογίων 1329 (Κιάτο – Πειραιάς), 2300 (Πειραιάς – Κιάτο), 2301 (Κιάτο – Πειραιάς) και 2302 (Πειραιάς – Κιάτο), θα μεταφερθούν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.

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