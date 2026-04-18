Αντιφάσεων συνέχεια από Τραμπ: Από τα «καλά νέα» …ξανά στις «βόμβες» – Για «7 ψέματα σε μια ώρα» τον εγκαλεί η Τεχεράνη

«Η εκεχειρία με το Ιράν θα παραταθεί μόνο εάν επιτευχθεί μέχρι την εκπνοή της, την ερχόμενη Τετάρτη μακροπρόθεσμη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου», διαμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την επιστροφή του από την Αριζόνα στην Ουάσιγκτον, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους πως ίσως να μην παρατείνει την εκεχειρία, «αλλά ο αποκλεισμός στα λιμάνια του Ιράν θα παραμείνει και δυστυχώς θα πρέπει να αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες ξανά».

«Είχαμε καλά νέα πριν από 20 λεπτά. Φαίνεται ότι τα πάμε πολύ καλά στο θέμα του Ιράν και το κυριότερο είναι ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα», είπε, προσθέτοντας ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα είναι «πολύ χαρούμενος» για τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ.

Ο ενθουσιασμός για τα Στενά του Ορμούζ και η οργή για το «άχρηστο» ΝΑΤΟ

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ενθουσιασμένος με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αλλά και εξοργισμένος με το «άχρηστο» ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, χωρίς -όπως είπε- να απομένουν πολλές σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών.

President Trump on NATO: I received a call from NATO asking if we would like some help.



Thank you very much, NATO. And I told them I would have liked your help two months ago, but now I really don't want your help anymore.



Because they were absolutely useless when we needed… pic.twitter.com/vkFNtQjIs2 — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 17, 2026



Μιλώντας στο CBS News, ο Τραμπ δήλωσε, ακόμη, πως δεν θα χρειαστούν χερσαίες δυνάμεις για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν θα «συνεργαστούν για να το αποκτήσουν», ενώ για την εκεχειρία στον Λίβανο επισήμανε πως απαγορεύτηκαν στο Ισραήλ οι επιθέσεις.

Σε σειρά δημόσιων παρεμβάσεων και αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε τις διαπραγματεύσεις ειρήνης με το Ιράν ως σχεδόν ολοκληρωμένες, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για άμεση συμφωνία.

Σύμφωνα με τους New York Times, αφορμή αποτέλεσε ανακοίνωση του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν επαναλειτουργήσει. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άρχισε να αναρτά διαδοχικά στο Truth Social και να παραχωρεί συνεντεύξεις σε αμερικανικά ΜΜΕ, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει σε βασικές αμερικανικές απαιτήσεις και ότι η σύγκρουση βαίνει προς γρήγορη διευθέτηση.

President Trump in TruthSocial: IRAN HAS JUST ANNOUNCED THAT THE STRAIT OF IRAN IS FULLY OPEN AND READY FOR FULL PASSAGE. THANK YOU! pic.twitter.com/vFZzD15krB April 17, 2026

«Επτά νέες ψευδείς δηλώσεις»

Μεταξύ άλλων, ισχυρίστηκε ότι το Ιράν είχε συμφωνήσει να ανοίξει και «να μην κλείσει ποτέ» το Στενό του Ορμούζ, με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου να τον διαψεύδει.

«Το Ιράν θα κλείσει ξανά το στρατηγικό Στενό του Ορμούζ εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων», δήλωσε ο Μοχάμεντε Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, επισημαίνοντας πως «μέσα σε μία ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε επτά νέες ψευδείς δηλώσεις».

Ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social ότι ο συνεχιζόμενος ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ «θα παραμείνει σε ισχύ και θα αρθεί μόνο αν ολοκληρωθεί η συναλλαγή».

Στη συνέχεια δήλωσε σε δημοσιογράφο του Bloomberg πως αναμένει ότι οι συνομιλίες θα προχωρήσουν την Κυριακή, με μια μόνιμη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός να είναι ορατή.

«Το Ιράν, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, έχει αφαιρέσει ή αφαιρεί όλες τις θαλάσσιες νάρκες», δήλωσε επίσης στο Truth Social.

Ο αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι το Ιράν θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που έχει στην κατοχή του, γράφοντας σε ανάρτησή του ότι «οι ΗΠΑ θα πάρουν όλη την πυρηνική σκόνη με εκσκαφείς που θα ανασύρουν τα 440 κιλά από υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις».

President Trump says the U.S., working alongside Iran, will use heavy machinery to excavate and REMOVE Iran’s ENRICHED URANIUM. pic.twitter.com/VDVy3wncyo — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 17, 2026

Οι ανακοινώσεις από το Ιράν και η διάψευση

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, ξεκαθάρισε πως το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν «δεν θα μεταφερθεί πουθενά σε καμία περίπτωση», προσθέτοντας ότι «η μεταφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελεί επιλογή».

«Όπως ακριβώς το έδαφος του Ιράν είναι ιερό, έτσι είναι και το εμπλουτισμένο ουράνιο», είπε διαψεύδοντας ειδικά δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στο CBS News ότι ιρανοί αξιωματούχοι «συμφώνησαν σε όλα».

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Μπαγκάεϊ δήλωσε ότι η άρση των κυρώσεων και η αποζημίωση για τις πολεμικές ζημιές είναι «ζωτικής σημασίας» για το Ιράν. «Δεν υπάρχει καμία ασάφεια σχετικά με τους όρους των διαπραγματεύσεων», επισήμανε.,

Το Ιράν θα κλείσει ξανά το στρατηγικό Στενό του Ορμούζ εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, δήλωσε το Σάββατο ο πρόεδρος του κοινοβουλίου.

Εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι το Στενό του Ορμούζ είναι «ανοιχτό μόνο υπό όρους κατάπαυσης του πυρός», σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, ενώ το BBC χαρτογραφεί τις ιρανικές «υποδείξεις» για τη διέλευση.

«Τα στρατιωτικά σκάφη και εκείνα που συνδέονται με εχθρικές δυνάμεις δεν έχουν το δικαίωμα να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ», δήλωσε ο ιρανός Ταξίαρχος, Ρεζά Ταλαέι-Νικ, υποστηρίζοντας επίσης ότι το άνοιγμα του Ορμούζ είναι «προσωρινό» και η πλωτή οδός θα μπορούσε να κλείσει ξανά εάν αλλάξει η κατάσταση στον Λίβανο.

