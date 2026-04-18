Ο αποκλεισμός του Ιράν θα τερματιστεί όταν υπογραφεί η συμφωνία, λέει ο Τραμπ – «Αγκάθι» η μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου 

Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών για τον τερματισμό του πολέμου θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως υπάρχουν πλέον πολλές σημαντικές διαφορές με το Ιράν.

«Είχαμε κάποιες πολύ καλές συζητήσεις… και κάναμε καλή δουλειά, αλλά θα δούμε. Οι συνομιλίες συνεχίζονται και θα συνεχίσουμε και το Σαββατοκύριακο», δήλωσε ο Τραμπ μετά την προσγείωσή του στο Φοίνιξ, πριν από την ομιλία του σε εκδήλωση της Turning Point USA. «Συμβαίνουν πολλά καλά πράγματα και αυτό περιλαμβάνει και τον Λίβανο», πρόσθεσε.

Πότε θα τερματιστεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών

Ερωτηθείς σχετικά με τις δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές, ο Τραμπ υποβάθμισε τις διαφορές αυτές. «Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές σημαντικές διαφορές», είπε.

Σχετικά με το μέλλον του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, ο Τραμπ είπε ότι θα τερματιστεί μόλις «υπογραφεί η συμφωνία».

Αγκάθι το εμπλουτισμένο ουράνιο

Νωρίτερα, μιλώντας στο CBS News δήλωσε ότι το Ιράν «συμφώνησε σε όλα» και θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου του.

Επέμεινε ότι η διαδικασία αυτή δεν θα περιλαμβάνει την αποστολή αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων. Όταν όμως ρωτήθηκε ποιος θα το παραλάβει, απάντησε μόνο «οι δικοί μας». «Όχι. Όχι στρατεύματα», είπε. «Θα πάμε εκεί και θα το πάρουμε μαζί τους, και μετά θα το μεταφέρουμε. Θα το πάρουμε μαζί, γιατί μέχρι τότε θα έχουμε μια συμφωνία και δεν υπάρχει λόγος για μάχες όταν υπάρχει συμφωνία. Ωραίο, έτσι; Είναι καλύτερο. Θα το είχαμε κάνει με τον άλλο τρόπο αν έπρεπε», προσέθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι το υλικό θα μεταφερθεί στη συνέχεια στις ΗΠΑ. «Οι δικοί μας, μαζί με τους Ιρανούς, θα συνεργαστούν για να το πάρουν. Και μετά θα το μεταφέρουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε, ακόμα, ότι η Τεχεράνη έχει αποδεχθεί να διακόψει την υποστήριξή της προς οργανώσεις που ο ίδιος χαρακτήρισε «τρομοκρατικές», αναφερόμενος συγκεκριμένα στη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς.

Το εμπλουτισμένο ουράνιο δεν πρόκειται να μεταφερθεί πουθενά, απαντάει η Τεχεράνη

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, ωστόσο, διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπάρχει οποιαδήποτε συμφωνία για μεταφορά του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός χώρας, απαντώντας στους ισχυρισμούς του Τραμπ.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, ξεκαθάρισε μέσω της κρατικής τηλεόρασης ότι το πυρηνικό υλικό παραμένει υπό τον πλήρη έλεγχο της Τεχεράνης, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί μεταφοράς του στο εξωτερικό.

«Το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν δεν πρόκειται να μεταφερθεί πουθενά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας τη σταθερή θέση της χώρας στο συγκεκριμένο ζήτημα.

