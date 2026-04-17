«Θολό τοπίο» με το άνοιγμα του Ορμούζ – Ασάφεια και αμφιβολίες για την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων

Σπάνια το φθαρμένο κλισέ «η ομίχλη του πολέμου» μπορεί να βρει μια πιο ταιριαστή εφαρμογή από την τρέχουσα κατάσταση στα στενά του Ορμούζ.

Την Παρασκευή, το Ιράν κήρυξε την στρατηγικά ζωτικής σημασίας πλωτή οδό, μέσω της οποίας διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ενεργειακών αποθεμάτων, «εντελώς ανοιχτή» για το υπόλοιπο της τρέχουσας εκεχειρίας με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, έχοντας χρησιμοποιήσει το κλείσιμό της ως σημαντικό μέρος της απάντησης στις στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της.

Η ανακοίνωση, από τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, αρχικά φάνηκε να σηματοδοτεί μια σημαντική πρόοδο και αντιμετωπίστηκε ως τέτοια από τον Ντόναλντ Τραμπ και τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος κάποτε απαίτησε την «άνευ όρων παράδοση του Ιράν», υποχρεώθηκε να πει «ευχαριστώ» στην Τεχεράνη σε ανάρτηση στο δίκτυό του Truth Social, ενώ η τιμή του αργού Brent μειώθηκε κατά 10% σε κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, σε μια ευπρόσδεκτη ανακούφιση στους οδηγούς που έχουν δει τις τιμές της βενζίνης να εκτοξεύονται στα πρατήρια.

Ωστόσο δεν ήταν όλα όπως φαινόταν.

Η ανακοίνωση του Αραγκτσί συνοδεύτηκε από την επιφύλαξη ότι τα πλοία θα έπρεπε να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδρομή, η οποία περιγράφεται από τους ναυτιλιακούς αναλυτές ως μια ρηχή διαδρομή κοντά στο νησί Λαράκ και την ιρανική ακτογραμμή.

Με την εμπειρία της από τους «πολέμους των δεξαμενόπλοιων» που χαρακτήρισαν τον οκταετή πόλεμο του Ιράν με το Ιράκ τη δεκαετία του 1980, η Τεχεράνη σαφώς παρείχε κάτι λιγότερο από την ελευθερία ναυσιπλοΐας που υπήρχε στο στενό πριν από την έναρξη της τρέχουσας σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Περαιτέρω σύγχυση προστέθηκε από μια απειλή από έναν ανώνυμο Ιρανό αξιωματούχο, ο οποίος, όπως ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, απείλησε να κλείσει ξανά την πλωτή οδό εάν οι ΗΠΑ συνέχιζαν τον ναυτικό αποκλεισμό των πλοίων που εισέρχονται και εξέρχονται από το στενό.

Από την πλευρά του, το αμερικανικό ναυτικό εξέδωσε συμβουλευτικό σημείωμα προς τους ναυτικούς σχετικά με τους κινδύνους που θέτουν οι ιρανικές νάρκες, το οποίο ούτε ενέπνεε εμπιστοσύνη ούτε σήκωνε το πέπλο της συσκότισης.

«Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΝΑΡΚΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ», ανέφερε.

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Οι αρχές στην Τεχεράνη θα επιτρέπουν μόνο σε «μη στρατιωτικά πλοία» να διέρχονται από «καθορισμένες διαδρομές» που έχουν εγκριθεί από τις ιρανικές ναυτικές δυνάμεις, δήλωσε την Παρασκευή στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ένας ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος.

Εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό τους, το Ιράν θα το θεωρήσει παραβίαση της εκεχειρίας και θα κλείσει το Στενό του Ορμούζ, ανέφερε το ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης Fars.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ ισχυρίστηκε στο Truth Social ότι το Ιράν έχει δεσμευτεί να «μην κλείσει ποτέ ξανά το Στενό του Ορμούζ». Ο πρόεδρος δημοσιεύει ενημερώσεις για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν καθώς λαμβάνει ενημέρωση από το Πακιστάν, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και ότι δεν θα γίνει «ανταλλαγή χρημάτων».

Αυτό έρχεται μετά το ρεπορτάζ του Axios ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο αποδέσμευσης 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ιρανικά περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων συνομιλιών.

Ελλείψει νέας συμφωνίας ή παράτασης, το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ θα έδινε στις ναυτιλιακές αρχές λιγότερο από μία εβδομάδα για να απελευθερώσουν χιλιάδες ναυτικούς και δισεκατομμύρια λίτρα πετρελαίου που έχουν παγιδευτεί στον Περσικό Κόλπο πριν από τη λήξη της εκεχειρίας.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες παραμένουν επιφυλακτικές

Οι ναυτιλιακές εταιρείες εξέφρασαν αβεβαιότητα σχετικά με τη διέλευση του Στενού του Ορμούζ μετά την ανακοίνωση του Ιράν και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η πλωτή οδός ανοίγει ξανά για εμπορικά πλοία.

Η δανική ναυτιλιακή εταιρεία Maersk δήλωσε ότι «έχει λάβει γνώση της ανακοίνωσης».

«Η ασφάλεια του πληρώματος, των πλοίων και του φορτίου των πελατών μας παραμένει προτεραιότητά μας. Από το ξέσπασμα της σύγκρουσης, ακολουθήσαμε τις οδηγίες των εταίρων μας για την ασφάλεια στην περιοχή και η μέχρι στιγμής σύσταση ήταν να αποφεύγεται η διέλευση από το Στενό του Ορμούζ», ανέφερε η Maersk σε ανακοίνωσή της.

Οι αλλαγές σε αυτήν την απόφαση θα βασίζονται σε αξιολογήσεις κινδύνου σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην κατάσταση ασφαλείας στο στενό, δήλωσε η Maersk.

Ένας εκπρόσωπος της γερμανικής ναυτιλιακής εταιρείας Hapag-Lloyd χαρακτήρισε την ανακοίνωση της επανέναρξης ως «καλά νέα».

«Υπάρχουν ακόμη ορισμένα ανοιχτά ερωτήματα από την πλευρά μας, αλλά ενδέχεται να επιλυθούν εντός των επόμενων 24 ωρών», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Εάν διευθετηθούν όλα τα ανοιχτά ζητήματα (δηλαδή η ασφαλιστική κάλυψη, οι σαφείς εντολές της ιρανικής κυβέρνησης/στρατού σχετικά με τον ακριβή θαλάσσιο διάδρομο που θα χρησιμοποιηθεί και την ακολουθία αναχώρησης των πλοίων), θα προτιμούσαμε να περάσουμε το στενό το συντομότερο δυνατό».

Διαβάστε επίσης:

Τραμπική Ουάσιγκτον και Τεχεράνη σε μία απρόσμενη «συγγένεια»: Πόσο… μοιάζουν σε θεοκρατική αντίληψη;

Η ΕΕ είναι έτοιμη να στείλει επιπλέον πολεμικά πλοία για την προστασία της ναυτιλίας στη Μέση Ανατολή

Νετανιάχου: Συμφωνήσαμε σε εκεχειρία αλλά δεν τελειώσαμε με τη Χεζμπολάχ