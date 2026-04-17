Η ΕΕ είναι έτοιμη να στείλει επιπλέον πολεμικά πλοία για την προστασία της ναυτιλίας στη Μέση Ανατολή

Η ΕΕ είναι έτοιμη να στείλει επιπλέον πολεμικά πλοία στο πλαίσιο μιας αποστολής για την προστασία της ναυτιλίας στη Μέση Ανατολή και τη διατήρηση ανοιχτού του Στενού του Ορμούζ «μόλις τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία», δήλωσε την Παρασκευή η κορυφαία διπλωμάτης του μπλοκ, Κάγια Κάλλας.

Δεκάδες Ευρωπαίοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, συγκεντρώθηκαν αυτοπροσώπως και μέσω βιντεοκλήσης για να συζητήσουν την οργάνωση μιας κοινής ναυτικής δύναμης για την ασφάλεια της στρατηγικά ζωτικής πλωτής οδού, μέσω της οποίας μεταφέρεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου και την οποία το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει σε απάντηση στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ που ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο.

«Η Ευρώπη θα διαδραματίσει τον ρόλο της στην αποκατάσταση της ελεύθερης ροής ενέργειας και εμπορίου, μόλις τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία», δήλωσε η Κάλλας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συνάντηση. «Η ναυτική αποστολή Aspides της ΕΕ λειτουργεί ήδη στην Ερυθρά Θάλασσα και μπορεί να ενισχυθεί γρήγορα για να προστατεύσει τη ναυτιλία σε όλη την περιοχή. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο ταχύτερος τρόπος για την παροχή υποστήριξης».

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε την πλήρη επαναλειτουργία του στενού «επείγουσα, κοινή προτεραιότητα», προσθέτοντας ότι η ΕΕ θα μπορούσε να συμβάλει «ενισχύοντας την Επιχείρηση Aspides», τη ναυτική αποστολή της ΕΕ στη Μέση Ανατολή.

Η εντολή της αποστολής καλύπτει την Ερυθρά Θάλασσα, τον Κόλπο του Άντεν, την Αραβική Θάλασσα και τον Κόλπο του Ομάν, αλλά σταματάει λίγο πριν το Στενό του Ορμούζ. Οι ηγέτες της ΕΕ απέρριψαν την επέκτασή της σε σύνοδο κορυφής τον Μάρτιο και οι Κάλλας και φον ντερ Λάιεν δεν δήλωσαν την Παρασκευή εάν ήταν εφικτό να γίνει αυτό τώρα.

Η Τεχεράνη δήλωσε την Παρασκευή ότι ανοίγει «πλήρως» το στενό σε απάντηση στην κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, επιτρέποντας σε δεξαμενόπλοια φυσικού αερίου και πετρελαίου να διέρχονται ξανά από αυτό. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε την είδηση ​​στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, προσθέτοντας ότι μια πλήρης κατάπαυση του πυρός είναι κοντά στο να συμφωνηθεί.

Πλήθος Ευρωπαίων ηγετών εξήραν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν, αλλά πιέζουν για μια πιο μακροπρόθεσμη λύση.

Αφού ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κήρυξε νωρίτερα σήμερα το κρίσιμο Στενό του Ορμούζ «εντελώς ανοιχτό» για εμπορικά πλοία, υπουργοί από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία ανακοίνωσαν μια κατ’ αρχήν συμφωνία για την αποστολή ναυτικών δυνάμεων στον Περσικό Κόλπο για την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ήταν ανένδοτος ότι οποιαδήποτε τέτοια αποστολή θα απέκλειε την Ουάσινγκτον, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος Φρέντερικ Μερτς δήλωσε ότι ελπίζει να δει τη συμμετοχή των ΗΠΑ.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι οι καρποφόρες διαπραγματεύσεις ήταν «ενθαρρυντικές ακόμη και αν πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε με σύνεση» την Παρασκευή. «Όλα αυτά πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους μιλώντας μαζί με τους περιφερειακούς ομολόγους του στο Παρίσι μετά από μια εικονική συνάντηση με ηγέτες από 49 χώρες.

Επανέλαβε τα αιτήματά του για το «άμεσο άνευ όρων άνοιγμα του στενού», την «ελεύθερη διέλευση» και τον «πλήρη σεβασμό του δικαίου της θάλασσας».

Ο Γερμανός καγκελάριος επανέλαβε μια παρόμοια έκκληση.

«Οι εκρηκτικές τιμές της ενέργειας πρέπει να μειωθούν», δήλωσε ο Μερτς. «Αυτός ο πόλεμος δεν πρέπει να μετατραπεί σε διατλαντικό stress test».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαιρέτισε την άρση του ιρανικού αποκλεισμού στο βασικό κανάλι, προτρέποντας σε μια «εφαρμόσιμη και μακροχρόνια συμφωνία». «Έχουμε ένα πολύ απλό μήνυμα: Ο κόσμος χρειάζεται το στενό ανοιχτό για να διατηρήσει τις τιμές χαμηλές», είπε. «Πρέπει να δούμε μια επιστροφή στις συνομιλίες».

«Το Ιράν συμφώνησε να μην κλείσει ποτέ ξανά το Στενό του Ορμούζ. Δεν θα χρησιμοποιηθεί πλέον ως όπλο εναντίον του κόσμου!», έγραψε ο Αμερικανός ηγέτης.

Οι αγορές αντέδρασαν ανοδικά, με την τιμή του πετρελαίου να υποχωρεί απότομα εν μέσω ελπίδων για μια ειρηνευτική συμφωνία και έναν τερματισμό του παγκόσμιου ενεργειακού σοκ μετά από έξι εβδομάδες συγκρούσεων.

Μελόνι: H Ρώμη είναι διατεθειμένη να προσφέρει μονάδες του ναυτικού της

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, μετά την ολοκλήρωση της σημερινής Συνόδου του Παρισιού, δήλωσε ότι «η χώρα της είναι διατεθειμένη να προσφέρει ναυτικές της μονάδες, μετά την εξασφάλιση της αναγκαίας άδειας του κοινοβουλίου, όπως προβλέπουν οι κανόνες του Συντάγματος».

«Πρόκειται για δέσμευση, η οποία αποτελεί συνέχεια του έργου που έχουμε ήδη προσφέρει υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. Υπενθυμίζω τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ASPIDES και ATALANTA. Ιδιαίτερα η ναυτική επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ (η οποία χαρακτηρίζεται από σημαντική παρουσία σε περιοχή κοντά στα Στενά του Ορμούζ) θεωρώ ότι μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη εμπειρία και για ό,τι προσπαθούμε να κάνουμε τώρα», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο -η οποία είναι πολυτιμότατη και επετεύχθη και με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών- όπως και την προοπτική μιας επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Ο στόχος αυτός, ασφαλώς, απαιτεί προσπάθεια η οποία επεκτείνεται σε πολλούς τομείς: στον διπλωματικό, στης ασφάλειας αλλά και στον ανθρωπιστικό, αν σκεφθούμε τους ναυτικούς που βρίσκονται αποκλεισμένοι στον Κόλπο και τις χώρες στις οποίες η κρίση έχει άμεσες συνέπειες. Σε όλους αυτούς τους τομείς, η Ιταλία είναι έτοιμη να κάνει ό,τι της αναλογεί», κατέληξε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

