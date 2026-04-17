search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 18:02
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Ο Τραμπ διαψεύδει τα σενάρια συμφωνίας 20 δισ. δολαρίων για το ουράνιο του Ιράν – «Το Ιράν συμφώνησε να μην κλείσει ποτέ ξανά τα Στενά του Ορμούζ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε τα όσα μετέδωσε το Axios, σύμφωνα με τα οποία η Ουάσιγκτον επεξεργάζεται σχέδιο συμφωνίας με την Τεχεράνη, που προβλέπει την παράδοση αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, με αντάλλαγμα την αποδέσμευση «παγωμένων» κεφαλαίων ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Οι ΗΠΑ θα λάβουν όλη την “πυρηνική σκόνη” που δημιουργήθηκε από τα μεγάλα βομβαρδιστικά B-2 μας. Δεν θα δοθούν χρήματα με κανέναν τρόπο, σε καμία μορφή», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Σε άλλη ανάρτησή του, ο ίδιος ανέφερε: «Το Ιράν, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, έχει απομακρύνει -ή βρίσκεται στη διαδικασία απομάκρυνσης- όλων των θαλάσσιων ναρκών».

Συνεχίζοντας τον καταιγισμό αναρτήσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε: «Το Ιράν συμφώνησε να μην κλείσει ποτέ ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον ως όπλο εναντίον του κόσμου».

«Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίσει ξανά τον Λίβανο»

Επίσης, ο Τραμπ επιχείρησε να αποσυνδέσει τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με την εκεχειρία που ανακοινώθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

«Η συμφωνία αυτή δεν συνδέεται με τον Λίβανο. Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν ξεχωριστά με τον Λίβανο και θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα της Χεζμπολάχ με τον κατάλληλο τρόπο. Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο», τόνισε.

Ο ίδιος υποστήριξε, ακόμη, ότι υπάρχει δέσμευση από την ισραηλινή πλευρά για τερματισμό των επιθέσεων, επισημαίνοντας με έμφαση ότι «απαγορεύεται» η συνέχισή τους από τις ΗΠΑ. «Αρκετά, ως εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νέα επίθεση στο ΝΑΤΟ

Σε άλλο post του, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρέλειψε να επιτεθεί εκ νέου στο ΝΑΤΟ.

«Τώρα που η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ έχει τελειώσει, δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από το ΝΑΤΟ, που μας ρωτούσαν αν χρειαζόμαστε κάποια βοήθεια. ΤΟΥΣ ΕΙΠΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΑΠΛΑ ΝΑ ΦΟΡΤΩΣΟΥΝ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ. Ήταν άχρηστοι όταν υπήρχε ανάγκη, μια χάρτινη τίγρη!», έγραψε.

Διαβάστε επίσης:

Το Ιράν ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ στα εμπορικά πλοία για όσο διαρκεί η εκεχειρία – «Παραμένει ο ναυτικός αποκλεισμός» λέει ο Τραμπ

Τηλεδιάσκεψη ηγετών για τα Στενά του Ορμούζ με συμμετοχή Μητσοτάκη και χωρίς τις ΗΠΑ

Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία: Δεν μιλάω για τα ελληνοτουρκικά, θα μου απαγορεύσουν να πάω ξανά στη Μύκονο – Μίλησε όμως για S-400 και F-35





Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αυλαία στην regular season της Euroleague με τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Εφές – Τo σενάριo για την 6η θέση

ΚΟΣΜΟΣ

Τι σημαίνει για το Ιράν το «πλήρες άνοιγμα» των Στενών του Ορμούζ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η ομάδα της Peugeot TotalEnergies ολοκλήρωσε παραγωγικά στην Ίμολα τις πρώτες επίσημες δοκιμές για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) 2026

LIFESTYLE

Πωλήθηκε για 41 εκατ. δολάρια η θρυλική έπαυλη όπου έζησε ο Μπρους Γουίλις με την Έμα Χέμινγκ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το οικογενειακό Πάσχα του Γιώργου Παπανδρέου στην Κρήτη

ΕΛΛΑΔΑ

Σπουδαστές έχουν κάνει αγωγή για εξαπάτηση στο κολέγιο από το οποίο πήρε πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Τίνα Μεσσαροπουλου έκανε κοινοποίηση την ανάρτηση Σκέρτσου για τη μάχη ζωής που δίνει ο σύζυγός της 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3