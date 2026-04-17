Ο Τραμπ διαψεύδει τα σενάρια συμφωνίας 20 δισ. δολαρίων για το ουράνιο του Ιράν – «Το Ιράν συμφώνησε να μην κλείσει ποτέ ξανά τα Στενά του Ορμούζ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε τα όσα μετέδωσε το Axios, σύμφωνα με τα οποία η Ουάσιγκτον επεξεργάζεται σχέδιο συμφωνίας με την Τεχεράνη, που προβλέπει την παράδοση αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, με αντάλλαγμα την αποδέσμευση «παγωμένων» κεφαλαίων ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Οι ΗΠΑ θα λάβουν όλη την “πυρηνική σκόνη” που δημιουργήθηκε από τα μεγάλα βομβαρδιστικά B-2 μας. Δεν θα δοθούν χρήματα με κανέναν τρόπο, σε καμία μορφή», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Σε άλλη ανάρτησή του, ο ίδιος ανέφερε: «Το Ιράν, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, έχει απομακρύνει -ή βρίσκεται στη διαδικασία απομάκρυνσης- όλων των θαλάσσιων ναρκών».

Συνεχίζοντας τον καταιγισμό αναρτήσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε: «Το Ιράν συμφώνησε να μην κλείσει ποτέ ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον ως όπλο εναντίον του κόσμου».

«Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίσει ξανά τον Λίβανο»

Επίσης, ο Τραμπ επιχείρησε να αποσυνδέσει τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με την εκεχειρία που ανακοινώθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

«Η συμφωνία αυτή δεν συνδέεται με τον Λίβανο. Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν ξεχωριστά με τον Λίβανο και θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα της Χεζμπολάχ με τον κατάλληλο τρόπο. Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο», τόνισε.

Ο ίδιος υποστήριξε, ακόμη, ότι υπάρχει δέσμευση από την ισραηλινή πλευρά για τερματισμό των επιθέσεων, επισημαίνοντας με έμφαση ότι «απαγορεύεται» η συνέχισή τους από τις ΗΠΑ. «Αρκετά, ως εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νέα επίθεση στο ΝΑΤΟ

Σε άλλο post του, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρέλειψε να επιτεθεί εκ νέου στο ΝΑΤΟ.

«Τώρα που η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ έχει τελειώσει, δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από το ΝΑΤΟ, που μας ρωτούσαν αν χρειαζόμαστε κάποια βοήθεια. ΤΟΥΣ ΕΙΠΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΑΠΛΑ ΝΑ ΦΟΡΤΩΣΟΥΝ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ. Ήταν άχρηστοι όταν υπήρχε ανάγκη, μια χάρτινη τίγρη!», έγραψε.

