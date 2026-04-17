Axios: Ανταλλαγή εμπλουτισμένου ουρανίου με παγωμένα ιρανικά κεφάλαια 20 δισ. δολαρίων διαπραγματεύονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη

Σχέδιο τριών σελίδων για τον τερματισμό του πολέμου διαπραγματεύονται ΗΠΑ και Ιράν, με ένα στοιχείο που συζητείται να είναι η αποδέσμευση 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια σε αντάλλαγμα για την παραίτηση του Ιράν από το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο επιπλέον πηγές που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες, πηγές που επικαλείται το Axios.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό μέσο, υπήρξε σταθερή πρόοδος στις συνομιλίες αυτή την εβδομάδα, αν και παραμένουν σημαντικά κενά. Μια συμφωνία με αυτούς τους όρους θα έφερνε τέλος στον πόλεμο, ενώ ενδεχομένως θα προκαλούσε αντιδράσεις από τους υποστηρικτές του Ιράν.

🚨 SCOOP: The U.S. and Iran are negotiating over a three-page plan to end the war, with one element under discussion being that the U.S. would release $20 billion in frozen Iranian funds in return for Iran giving up its stockpile of enriched uranium. https://t.co/w84Yd8JHgp — Axios (@axios) April 17, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν πιθανότατα θα συναντηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών σε μια προσπάθεια να σφραγίσουν τη συμφωνία.

Οι συνομιλίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν στην Ισλαμαμπάντ, πιθανώς την Κυριακή, σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης.

Το Πακιστάν μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις, με την υποστήριξη από το παρασκήνιο της Αιγύπτου και της Τουρκίας.

Όπως επισημαίνει το Axios, κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση Τραμπ είναι να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα έχει πρόσβαση στο απόθεμα των σχεδόν 2.000 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου που είναι θαμμένο στις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις του, ιδίως στα 450 κιλά εμπλουτισμένου σε καθαρότητα 60%.

Εν τω μεταξύ, οι Ιρανοί χρειάζονται χρήματα, ενώ τα μέρη διαπραγματεύονται για το τι θα συμβεί με το απόθεμα και ποιο ποσό από τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν θα ξεπαγώσουν. Συζητούν επίσης τους όρους υπό τους οποίους το Ιράν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα.

«Παζάρι» για το ύψος της αποδέσμευσης ιρανικών κεφαλαίων

Σύμφωνα με δύο πηγές, οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες σε ένα προηγούμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων να αποδεσμεύσουν 6 δισεκατομμύρια δολάρια για το Ιράν για την αγορά τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ανθρωπιστικών προμηθειών. Οι Ιρανοί απαίτησαν 27 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο τελευταίος αριθμός που συζητήθηκε από τις ΗΠΑ και το Ιράν είναι 20 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφεραν οι πηγές. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι επρόκειτο για πρόταση των ΗΠΑ. Ο άλλος Αμερικανός αξιωματούχος περιέγραψε την ιδέα της ανταλλαγής ουρανίου με μετρητά ως «μία από τις πολλές συζητήσεις».

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ ζήτησαν από το Ιράν να συμφωνήσει να στείλει όλο το πυρηνικό του υλικό στις ΗΠΑ, ενώ οι Ιρανοί συμφώνησαν μόνο να το «αναμείξουν» εντός του Ιράν.

Σύμφωνα με μια συμβιβαστική πρόταση που βρίσκεται τώρα υπό συζήτηση, μέρος του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού θα μεταφερόταν σε τρίτη χώρα, όχι απαραίτητα στις ΗΠΑ, και μέρος αυτού θα αναμιγνυόταν στο Ιράν υπό διεθνή παρακολούθηση.

Μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν

Το τρισέλιδο μνημόνιο συμφωνίας (MOU) για το οποίο διαπραγματεύονται οι δύο πλευρές περιλαμβάνει επίσης ένα «εθελοντικό» μορατόριουμ στον πυρηνικό εμπλουτισμό από το Ιράν. Οι ΗΠΑ απαίτησαν στον τελευταίο γύρο συνομιλιών να συμφωνήσει το Ιράν σε ένα 20ετές μορατόριουμ. Το Ιράν απάντησε με πέντε χρόνια. Οι μεσολαβητές προσπαθούν ακόμη να κλείσουν το χάσμα.

Στο πλαίσιο του MOU, το Ιράν θα μπορούσε να διαθέτει πυρηνικούς ερευνητικούς αντιδραστήρες για την παραγωγή ιατρικών ισοτόπων, αλλά θα δεσμευόταν ότι όλες οι πυρηνικές του εγκαταστάσεις θα ήταν υπέργειες. Οι υπάρχουσες υπόγειες εγκαταστάσεις θα παρέμεναν εκτός λειτουργίας. Το Μνημόνιο Κατανόησης ασχολείται επίσης με το Στενό του Ορμούζ, αν και οι πηγές ανέφεραν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά σε αυτό το θέμα.

Δεν είναι σαφές εάν το Μνημόνιο Κατανόησης αναφέρεται στους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν και την υποστήριξή του σε περιφερειακούς πληρεξούσιους.

Το Ισραήλ και τα Ρεπουμπλικανικά «γεράκια» στην Ουάσινγκτον έχουν προηγουμένως απαιτήσει να τεθούν αυτά τα θέματα στο τραπέζι σε τυχόν διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Οι Ρεπουμπλικάνοι και ο ίδιος ο Τραμπ επέκριναν επίσης τον Πρόεδρο Ομπάμα για την αποδέσμευση δεκάδων δισεκατομμυρίων ιρανικών κεφαλαίων στο πλαίσιο της πυρηνικής συμφωνίας του 2015. Η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να επιμείνει στον περιορισμό του τρόπου με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα μη παγωμένα περιουσιακά στοιχεία.

«Το Ιράν έχει προχωρήσει. Αλλά όχι αρκετά. Τι χρειάζεται για να προχωρήσει, θα δούμε», δήλωσε ο δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

«Το Ιράν θέλει σαφώς τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια — και πολλά περισσότερα. Θέλει σαφώς να πουλήσει πετρέλαιο σε τιμές ελεύθερης αγοράς χωρίς κυρώσεις. Θέλει να συμμετάσχει στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αλλά θέλει επίσης να έχει αυτό το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων. Θέλει να χρηματοδοτήσει τρομοκράτες όπως η Χαμάς. Και δεν θέλει να το παραχωρήσει αρκετά για να αποκτήσει αυτά που προσφέρουμε», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε ότι οι συνομιλίες ήταν «παραγωγικές», αλλά οι ΗΠΑ «δεν θα διαπραγματευτούν μέσω του Τύπου», προσθέτοντας: «Ανώνυμες πηγές που ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν ευαίσθητες διπλωματικές συζητήσεις δεν έχουν ιδέα για τι μιλάνε».

Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ (Ρεπουμπλικάνος- Πολιτεία Καρολίνας) δήλωσε στο Fox News ότι ο Τραμπ είχε διαπραγματευτεί, είχε μιλήσει απευθείας με τους Ιρανούς και ότι τα πράγματα έγιναν «έντονα» σε μια πρόσφατη τηλεφωνική κλήση.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι το Ιράν συμφώνησε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων να δεσμευτεί σε «μια πολύ, πολύ ισχυρή δήλωση… ότι δεν θα έχει πυρηνικά όπλα».

Είπε επίσης ότι το Ιράν συμφώνησε να δώσει στις ΗΠΑ «την πυρηνική σκόνη», αναφερόμενος στο απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου.«Είμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, η φωτιά θα ξαναρχίσει», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι ήταν πρόθυμος να παρατείνει την εκεχειρία πέραν της λήξης της στις 21 Απριλίου, εάν χρειαστεί.

Την Παρασκευή, οι Πακιστανοί, Αιγύπτιοι και Τούρκοι μεσολαβητές θα πραγματοποιήσουν μια «τετραμερή» συνάντηση με Σαουδάραβες αξιωματούχους στο περιθώριο ενός διπλωματικού φόρουμ στην Τουρκία. Η συνάντηση θα επικεντρωθεί στις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

