ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 16:04
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.04.2026 13:57

Τηλεδιάσκεψη ηγετών για τα Στενά του Ορμούζ με συμμετοχή Μητσοτάκη και χωρίς τις ΗΠΑ 

Ιδιαίτερο το ενδιαφέρον για την τηλεδιάσκεψη που διοργανώνουν Εμανουέλ Μακρόν και Κιρ Στάρμερ μαζί με «περίπου 30 συμμετέχοντες», αλλά χωρίς τις ΗΠΑ, με αφορμή τα Στενά του Ορμούζ.

Οι ηγέτες των κρατών που συμμετέχουν -μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης– εστιάζουν τη συζήτηση στην αποστολή διασφάλισης της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, αφού εδραιωθεί η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Στη διάσκεψη αυτή λαμβάνουν μέρος δια ζώσης ο Φρίντριχ Μερτς και η Τζόρτζια Μελόνι, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες από Ευρώπη, Ασία, Μέση Ανατολή και Λατινική Αμερική συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο Μακρόν πρότεινε ήδη από τις 9 Μαρτίου την ιδέα μιας αποστολής για την προστασία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ μετά την παύση των εχθροπραξιών. Γαλλία και Βρετανία έχουν ξεκινήσει τον σχεδιασμό της μαζί με άλλες χώρες.

«Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ αποτελεί άμεση προτεραιότητα, κυρίως με δεδομένες τις παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις που έχει η σύγκρουση αυτή», σημείωσε η γαλλική προεδρία.

Χωρίς τις ΗΠΑ

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ, από τον οποίο διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών της ενέργειας που επιβαρύνει σημαντικά την παγκόσμια οικονομία.

Παρόλο που στις 8 Απριλίου τέθηκε σε ισχύ εκεχειρία δύο εβδομάδων, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη μετά την αποτυχία των ιρανοαμερικανικών διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ.

Η Τεχεράνη συνεχίζει να μπλοκάρει αυτό το στρατηγικό πέρασμα και από τη Δευτέρα η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει αποκλεισμό στα πλοία που φτάνουν από ή αναχωρούν προς ιρανικά λιμάνια.

Οι ΗΠΑ δεν θα συμμετέχουν σε αυτήν την αποστολή και δεν θα πάρουν μέρος στη σημερινή τη διάσκεψη, τόνισε η γαλλική προεδρία, παρά το γεγονός ότι ο Μερτς επιθυμούσε τη συμμετοχή της Ουάσινγκτον.

«Θα το κάνουμε σίγουρα με καλή συνεννόηση με τους Αμερικανούς, αλλά δεν θα συνασπιστούμε μαζί τους πολύ απλά επειδή δεν είμαστε εμπλεκόμενα μέρη στη σύγκρουση», τόνισε το Ελιζέ, το οποίο επιδιώκει να συμμετέχουν στην αποστολή αυτή μόνο χώρες που δεν παίρνουν μέρος στις εχθροπραξίες.

Ούτε νάρκες, ούτε διόδια

Η αποστολή αυτή, που θα είναι «αποκλειστικά αμυντικού» χαρακτήρα, προϋποθέτει εξάλλου τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ από τη μία πλευρά και Ιράν από την άλλη, υπογράμμισε το Παρίσι.

Παράλληλα εκτίμησε ότι το Στενό του Ορμούζ δεν θα πρέπει να ναρκοθετηθεί, προσθέτοντας ότι «δεν θα γίνουν δεκτά διόδια» – ένα ενδεχόμενο στο οποίο έχουν αναφερθεί οι Ιρανοί- και θα πρέπει να αποκατασταθεί το status quo προ του πολέμου.

Κάθε χώρα που επιθυμεί να συμμετέχει στην αποστολή θα το πράττει «σύμφωνα με τα μέσα που διαθέτει». Η Γαλλία διαθέτει ένα αεροπλανοφόρο, δεκάδες πλοία και περίπου 50 αεροσκάφη στην περιοχή, σημείωσε το Ελιζέ. Από την πλευρά του το Βερολίνο μπορεί να συμβάλει «στην αποναρκοθέτηση» ή στην επιτήρηση, σύμφωνα με γερμανική κυβερνητική πηγή.

