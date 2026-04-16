Στην τηλεδιάσκεψη Μακρόν-Στάρμερ για τα Στενά του Ορμούζ αύριο ο Μητσοτάκης

Στην τηλεδιάσκεψη που διοργανώνουν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ μετά τον πόλεμο θα συμμετάσχει αύριο Παρασκευή στις 15.00 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στις 16:30, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της τακτικής επικοινωνίας Αθήνας–Ουάσιγκτον, με έμφαση στις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις.
Ακολούθως, στις 18:30 ο πρωθυπουργός θα συναντήσει τον Παλαιστίνιο Αντιπρόεδρο Χουσείν Αλ Σέιχ , επίσης στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Μητσοτάκης σε Κωνσταντοπούλου: Ήσασταν η μόνη πολιτική αρχηγός που υιοθέτησε τις αθλιότητες για την κόρη μου
Μητσοτάκης: «Τον Μάιο η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, το ΠΑΣΟΚ θέλει αυτοδυναμία της ΝΔ για να μη βρεθεί σε δύσκολη θέση»
Επίθεση Μητσοτάκη στο Documento και τον ΣΥΡΙΖΑ για τον Μυλωνάκη
