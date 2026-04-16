Επίθεση Μητσοτάκη στο Documento και τον ΣΥΡΙΖΑ για τον Μυλωνάκη  

Ολομέτωπη επίθεση με αφορμή το δημοσίευμα του Documento για την εμπλοκή του ονόματος του Γιώργου Μυλωνάκη στην υπόθεση της «Σάντη» στη Κύπρο, έκανε ο πρωθυπουργός κατά την πρωτολογία του στην προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στον Σωκράτη Φάμελλο, είπε ότι είναι το ίδιο μέσο που «επιτίθεται στην οικογένειά μου με σκοπό να τη διαλύσει για να έχετε εσείς πολιτικό όφελος».

«Είδα τον Μυλωνάκη αφότου δημοσιεύθηκε αυτό το άρθρο, ποτέ δεν τον είδα τόσο ταραγμένο για το ότι έπρεπε να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Έχετε αναλογιστεί το βάρος στο οποίο υποβάλετε τους πολιτικούς σας αντιπάλους, για να φτάσει σήμερα αυτός ο άνθρωπος να παλεύει για τη ζωή του;» είπε αρχικά ο πρωθυπουργός.

«Όπως έκανε και με την οικογένειά μου. Οι ίδιες αθλιότητες για να χτυπηθώ εγώ προσωπικά, η οικογένειά μου, οι συνεργάτες μου, οι βουλευτές μας, τα παιδιά μας, όλα στο μύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης για να χτυπηθώ εγώ προσωπικά. Η Χάνα Άρεντ έλεγε ότι η ηθική εξόντωση του άλλου είναι το πρώτο βήμα προς το φασισμό» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Μυλωνάκης: «Πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα, έχουμε ένα καλό χαρτί μετά τον επιτυχημένο εμβολισμό του ανευρύσματος» λέει ο χειρούργος του (video)

Γιατί ο Άδωνις Γεωργιάδης επιτίθεται στην Πόπη Παπανδρέου και μιλά για πρόωρες εκλογές – Σκληρή κόντρα με ΠΑΣΟΚ

Γιώργος Μυλωνάκης: Σταθερή η μέχρι τώρα πορεία στη ΜΕΘ, κρίσιμες οι επόμενες ημέρες